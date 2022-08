DEBATT: Kollektivtrafiken får inte pressa sjukvården

Under den senaste mandatperioden har jag för Kristdemokraternas räkning envist påpekat detta. Men dessvärre har intresset från den S-ledda majoritet inte varit särskilt stort. Det har inte tagits några politiska initiativ varken för att öka biljettintäkterna eller för att minska kostnaderna. De förslag som vi från oppositionen har lagt fram har konsekvent röstats ner.

Effekterna av detta kan man lätt se i statistiken. Myndigheten Trafikanalys samlar in uppgifter om kostnader och resande från alla regioner i Sverige. Där ser man att kostnaden per person som kliver på bussen är högre i Kalmar län än någon annanstans i Sverige, med undantag för Gotland. Kostnaden per påstigning 2021 i Kalmar län var mer än dubbelt så hög som i Östergötland.

*

Så här har det sett ut under många år. Men Socialdemokraterna har inte gjort någonting. Man har inte ens ansträngt sig för att få fram detaljerade siffror över kollektivtrafikens biljettintäkter. Istället har de mest hållit pressträffar och pratat om ”grönt ljus” för allt möjligt som vid närmare analys skulle leda till ännu större kostnader för kollektivtrafiken.

Men har inte resandet påverkats väldigt negativt av coronapandemin? Jo, visst är det så. Men statistiken från Trafikanalys visar att kollektivtrafiken i Kalmar län inte har drabbats hårdare av corona än något annat län. I både Kronoberg och Halland minskade resandet mer mellan 2019 och 2021.

*

Och coronapandemin ställer ännu högre krav på att vi som har fått väljarnas förtroende att styra kollektivtrafiken tänker framåt. Misslyckas vi med att anpassa kollektivtrafiken till hur arbetslivet förändras, kommer än en gång sjukvården att bli lidande. För när kollektivtrafikens ekonomi försämras, är det sjukvården som får betala.

Kollektivtrafiken är en viktig del av vårt samhälle och har en viktig roll att spela. Men det ska den göra med kontroll på kostnaderna och med höga ambitioner för biljettintäkterna. Annars blir det i slutänden sämre löner för vårdpersonalen och färre vårdplatser. För mig som kristdemokrat är en sådan utveckling helt oacceptabel.

Anders Andersson (KD) Järnforsen

Vice ordförande i kollektivtrafiknämnden