DEBATT: Lögnerna förpestar det demokratiska samtalet

Det verkar som om ett parti struntar i väljarna och tar till vilka metoder som helst för att klänga sig kvar vid makten. Rena lögner och dito personangrepp utgör därför basen i den valrörelse som socialdemokraterna tillsammans med LO just nu genomför.

Exempelvis hävdas av lokala LO-medlemmar att utförsäkringarna kommer att öka med en borgerlig politik och manar därför medborgarna att rösta på socialdemokraterna. Det är ganska anmärkningsvärt eftersom utförsäkringarna på Kristerssons tid som socialförsäkringsminister minskade till 5855 personer under Alliansens sista regeringsår. Under socialdemokraterna har utförsäkringarna ökat exponentiellt och låg under år 2020 på 47 253 personer, vilket innebär en ökning med 807% under socialdemokraternas styre.

I debatten har det till och med från fackligt håll hävdats att antalet självmord skulle öka med Ulf Kristersson som statsminister! Det finns givetvis inga sakuppgifter att vidimera detta. Men vad som däremot ökat är försäkringskassans mottagande av självmordshot som Försäkringskassan fått mottaga. Dessa har nästan tredubblats under den regering som LO-facken betar 100-tals miljoner varje valrörelse från sina medlemmars löner.

Givetvis ska facken vara en del av det demokratiska samtalet men samtidigt som socialdemokraterna inte ens är det största partiet bland LO-fackens medlemmar kan man ju fråga sig hur demokratiskt det massiva kampanjbidragen till socialdemokratin är?

Under denna valrörelse har många tidigare socialdemokrater och LO-medarbetare anslutit sig till oss moderater. Flera av dem vittnar att de är less på alla lögner de tvingades sprida i valrörelser. Genom lögner förtjänar man inte folkets förtroende. Däremot förpestar man det demokratiska rummet och bjuder in mörka krafter som varken önskar eller profiterar på öppenhet eller demokrati.

Jan R Andersson (M)

Riksdagsledamot ytterligare någon dag