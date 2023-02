Debatt: Pensionsstölden från 57:orna

När riksdagen den 31 maj 2022 beslutade om den nya pensionsreformen så hamnade de som är födda 1957 i kläm, trots att pensionsuppgörelsen och den höjda pensionsåldern, bara skulle gälla de som är födda 1958 eller senare. De som är födda 1957 går miste om det förhöjda grundavdraget under 2023, vilket innebär kraftigt höjd skatt på pensionerna under 2023, en ren pensionsstöld av våra intjänade pensioner, skriver tidigare riksdagsledamoten Thoralf Alfsson.

En fattigpensionär får ca 1000 kronor högre skatt per månad och en normal pensionär ca 2 000 kronor högra skatt per månad på sin pension bara för att man är född 1957. Trots löften om högre disponibel inkomst för pensionärer från alla riksdagspartier i valrörelsen 2022.

Nu har mer eller mindre samtliga riksdagspartier erkänt att man förbisåg denna konsekvens men fortfarande har man inte lyckats besluta om en övergångsregel för 57:orna. Om inget görs så kommer även de som är födda 1959 drabbas av samma ekonomiska konsekvens under 2026 då pensionsåldern höjs till 67 år.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet har förstått detta och har lagt förslag i Finansutskottet och Skatteutskottet om att en övergångsregel införs för 57:orna men inte fått något stöd från de andra partierna tidigare. Sverigedemokraterna har dock svängt i frågan och anser nu att 57:orna har rätt till det förhöjda grundavdraget under 2023.

Det intressanta är att nu har även Socialdemokraterna börjat svänga och man skriver nu följande.

”Det förefaller rimligt att regeringen analyserar den uppkomna situationen och återkommer till riksdagen med eventuella justeringar eller övergångsregler. Socialdemokraterna välkomnar ett sådant initiativ och kommer att agera konstruktivt om så sker."

Men Socialdemokraterna tänker inte själva ta initiativ till en övergångsregel, ett klent löfte.

Sverigedemokraterna har redan svängt, Socialdemokraterna är på väg att svänga och nu återstår att även Moderaterna och finansminister Elisabeth Svantesson också inser det orimliga och det misstag som begåtts av pensionsgruppen och riksdagen när beslutet fattades i riksdagen den 31 maj 2022. Ett beslut som innebar något som skulle kunna bedömas som en retroaktiv beskattning av de som är födda 1957 och som gick i pension under 2022.

Myndigheterna hade felaktig information

Det som är mycket beklämmande är att både Pensionsmyndigheten och Skatteverket hade felaktig information på sina webbsidor flera månader efter att beslutet fattats i riksdagen. Vilket innebar att många födda 1957 tog sina beslut om pension på felaktiga uppgifter. Inte förrän i oktober-november var informationen uppdaterad på alla webbsidor hos dessa myndigheter. Bara det en stor skandal, då det borde varit uppdaterade redan i början av juni 2022.

Vad säger då riksdagsledamöterna i regeringspartierna som kommer från Kalmar län? Moderaterna Marie Nicholson från Vimmerby och Lars Engsund från Oskarshamn och kristdemokraten Gudrun Brunegård från Vimmerby. Det är ni som nu har bollen. Jag vill veta hur ni som lokala företrädare i riksdagen ställer er i frågan om att införa en övergångsregel för de som är födda 1957 under 2023. Om ni inte anser det så tolkar jag det som att ni tycker det är bra och helt ok att en fattigpensionär med en pension på ca 10 000 kronor i månaden får en höjd skatt med ca 1 000 kronor per månad under 2023 eller att en normal pensionär får ca 2 000 kronor i högre skatt.

Jag vill ha ett svar från er i regeringspartierna! Kom ihåg att vi nu är 110 000 upprörda och arga 57:or och att det tillkommer 110 000 födda 1959 som drabbas på samma sätt under 2026. Kom ihåg att 2026 är ett valår. Vare sig vi 57:or eller 59:orna kommer ha glömt ert svek när vi går till valurnorna 2026 om ni inte beslutar om en övergångsregel så snart som det är möjligt.

Nicholson, Engsund och Brunegård, jag vill ha ett svar från er!

Thoralf Alfsson

Fd. riksdagsledamot, född 1957