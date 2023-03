DEBATT: Den stora troféjakten på 201 lodjur

Trots detta inleddes i veckan den årliga licensjakten på lodjur, en jakt som de flesta svenskar inte känner till. Totalt ska 201 lodjur skjutas, varav de flesta i södra halvan av landet. I södra förvaltningsområdet har 4 472 jägare anmält sig till jakten och i nämnda område får 86 lodjur dödas.

Djur som skjuts till vilken nytta?

Hur många känner till att det dessutom är en troféjakt där hittills 11 328 nöjesjägare har anmält sig till jakten och att 363 av dem är utländska troféjägare? I Jönköpings län har 1 510 jägare anmält sig, 17 lodjur får jagas där. I Kalmar län har 913 jägare anmält sig och i länet är kvoten på 32 djur. Lodjur som angriper tamdjur är faktiskt ett begränsat problem. Av de ungefär 500 000 får vi har i Sverige tas årligen mellan 50 och 250 av lodjur – alltså bara 0,01-0,05 procent!

De få lodjur som faktiskt river tamdjur skulle kunna hanteras med skyddsjakt, dvs jakt som inriktas just på det djur som orsakat skada. Men de allra flesta lodjur gör ingen skada alls och de som skjuts vid licensjakten är sådana som inte orsakat någon skada. Därför är licensjakten meningslös också när det gäller att minska denna risk.

Jägare ska få sina troféer

Istället ökar licensjakten risken för inavel. Lodjursstammen växer långsamt även utan jakt eftersom den är så geografiskt isolerad. För att göra det ännu värre sker licensjakten under djurens parningstid och riskerar då att störa den lilla tillväxt som skulle ske. Detta trots att licensjakten i början av 2010-talet ledde till att lodjursstammen faktiskt kraschade. Jakten på de ömtåliga djuren ställdes då in under flera år.

Varför tillåts då en licensjakt? Förklaringen är att högerpartierna och socialdemokraterna i riksdagen röstat igenom en alltigenom rovdjursfientlig politik. En politik som går ut på att lodjuren inte ska tillåtas konkurrera med mänskliga jägare om rådjur och dovhjort – lodjurens huvudföda i södra Sverige – och jägare ska få fina troféer i form av lodjursskinn och lodjurskranier att pryda väggen med.

Vi tycker att rovdjuren ska få finnas och äta sina naturliga bytesdjur – människan ska inte ha ensamrätt att jaga rådjur och andra hjortdjur. Och vi vill hellre ha chans att se ett levande lodjur i naturen, än se dess skinn på en vägg. Licensjakten på lodjur är både osmaklig, omoralisk, otidsenlig och fullkomligt onödig.

Rebecka Le Moine, Riksdagsledamot (MP)

Talesperson för biologisk mångfald

Marlen Fuglsang MP Blekinge

Sanna Cronhielm MP Sörmland