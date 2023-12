DEBATT: Så kan invånarna i Kalmar län lyckas med nyårsnattens hälsolöften

Så här års har säkert en och annan i Kalmar län valt att formulera ett nyårslöfte. Det vanligaste nyårslöftet handlar om den fysiska hälsan och på andra plats kommer löften om viktnedgång. Löften som det finns fog för om man tittar på statistiken – men också löften som för många grundar sig i känslor av att inte duga som man är. Då är det värt att komma ihåg att ett positivt formulerat löfte ger en större chans att lyckas.

Alldeles för få vuxna i Kalmar län rör sig de rekommenderade 150 minuterna per vecka. 32 procent rör sig för lite. Samtidigt sitter alldeles för många invånare i Kalmar län, 41 procent, stilla mer än sju timmar per dag. Fysisk aktivitet kan minska risken för typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdom samt flera vanliga cancerformer. Dessutom kan det bidra till psykisk hälsa, bättre sömn och ökad inlärning. Därför är det klokt att lova sig själv att få in mer fysisk aktivitet i någon form under 2024.



*

Det är en utmaning att hålla ett nyårslöfte och att skapa nya vanor. Forskning visar att just hur man formulerar nyårslöftet är viktigt. Chanserna att hålla sina löften ökar nämligen för den som lovar att börja med något i stället för att sluta med något. Om målet är att få till ett hälsosammare liv är det därför bättre att formulera nyårslöftet i stil med: "Jag ska börja gå av bussen en hållplats tidigare och promenera sista biten hem" eller "Jag ska äta en god sallad vid sidan om varje måltid", hellre än att lova att "Jag ska sluta fastna framför skärmen" eller "Jag ska sluta äta skräpmat och godis".

Om man går från en stillasittande vardag utan inslag av träning gäller det att göra det enkelt till en början, och att hitta en aktivitet som man tycker är rolig. På så sätt blir tröskeln inte för hög när man ska fortsätta med sin nya vana. Det finns ett stort utbud av aktiviteter att välja mellan. Jag vill självklart slå ett slag för bowlingen – en rolig idrott som erbjuder arbete för både kroppen och hjärnan och går att spela i alla åldrar oavsett spelnivå. Men välj något som passar just dig.



*

Det är många som är öppna för att testa nya aktiviteter i början av året. Då gäller det att vi inom idrottsrörelsen finns där för alla som är nya inom en sport och att vi introducerar aktiviteten på ett inspirerande sätt. Det kan också bidra till att fler invånare i Kalmar län lyckas hålla sina löften om hälsosammare vanor hela året – och förhoppningsvis längre än så.



Peter Hodor, generalsekreterare i Svenska Bowlingförbundet