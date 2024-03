DEBATT: Så ska kommunen få fler att bo i Vimmerby

Vi måste flytta fokus från skenande socialbudget och nedläggningshotade skolor till en aktivitet som andas hopp om framtiden. Det som måste göras är att få fler människor att flytta hit - att vilja bo i Vimmerby (eller Gullringen, Djursdala, Locknevi, Rumskulla….osv) och, i förlängningen, att även fler företag också väljer Vimmerby kommun.

Vi har ju precis allt som människor vill ha - några stora och många små företag som ofta söker arbetskraft, billiga bostäder, trygga skolor, trivsamma småorter och en stadsmiljö där det inte står en gängmedlem och hänger i vartannat gathörn. Och ovanpå det en fantastisk natur för rekreation och vila. Allt det här har vi - det gäller bara att marknadsföra kommunen på rätt sätt, till rätt målgrupp vid rätt tillfälle.

Också i det sammanhanget har Vimmerby en helt unik möjlighet som ingen annan kommun i Sverige. Mitt förslag går ut på att kommunen under någon/några sommarveckor ska kroka arm med ALV och använda ALV som marknadsplats och nav i en kampanj med temat –” Jag vill bo i Vimmerby”. Att ALV ställer upp tar jag för givet, fler som bor i Vimmerby är också en vinst för Astrid Lindgrens Värld. Alla andra besöksmål, näringsställen, hotell och butiker i kommunen ska också engageras i kampanjen som förmedlare av budskapet.

Målgruppen serverad på silverfat

Varje år kommer ca 500 000 personer till kommunen för att få uppleva ALV och det sagoskimrande Vimmerby. Ofta är det välutbildade yngre familjer med barn som kommer från i stort sett hela Sverige (och norra Europa). Många från storstäder med dyra bostäder, stökiga skolor, otrygg miljö och långa pendlingsavstånd.

Besökarna har redan när dom kommer en positiv förväntan på Vimmerby. Att målgruppen är positivt inställd redan när budskapet förmedlas är guld värt. Att se och uppleva ALV och Vimmerby under några dagar på sommaren bäddar för en mottaglighet och acceptans för det budskap vi vill förmedla – att det faktiskt är möjligt att flytta hit och få ett bättre liv. Ett budskap som kan komma att mogna till ett beslut när man väl är hemma igen i sin trista förort till Göteborg, Stockholm, Eskilstuna, Uppsala eller någon annan stad som gjort sig känd för dyra bostäder, gängkriminalitet och stökiga skolor.

Enkelt och lättfattligt kampanjupplägg

En trycksak i tabloidformat på kanske åtta sidor ska bära fram budskapet. Under en vecka (kanske två) mitt under högsäsong ska den distribueras av ”vimmerby-ambassadörer” från ett marknadsstånd inne på ALV. Kanske kan dessa ambassadörer vara medlemmar i Bevara Vimmerby som ställer upp gratis (?) och är med och ”säljer in” Vimmerby till besökare på ALV.

Dessutom ska man dela ut kampanjknappar med budskapet ”Jag vill bo i Vimmerby” till stora och små. Enkla men effektiva knep. Trycksaken ska finnas i alla boenden på ALV och spridas för utdelning till andra platser som turister besöker: hotell, restauranger, kaféer, butiker, campingplatser. Samtidigt ska man bygga en site kommunens hemsida och Facebook där man kan hämta mer information.

Kanske kan det också vara bra att köpa utrymme på Instagram med samma tema. Det räcker troligen med att 10 familjer inom ett år har bestämt sig för att flytta hit för att kampanjen ska betala sig. Den bygger mest på frivilliga krafter och bona fide jobb från någon byrå (förhoppning). Och kanske bidrag från företag och mäklare som finns med i trycksaken och i annan kommunikation. Kampanjen är långsiktig och ska uppdateras och repeteras i minst tre år – då blir den än mer kostnadseffektiv.

Kampanjbudskapet – pang på rödbetan

Budskapet som förmedlas av kampanjtrycksaken ska vara enkelt, inga färgbilder, bara streckgubbar, inga politikerfloskler, bara rakt på sak konkret information och levande exempel. Redan på framsidan kan rubriken vara: Jag vill bo i Vimmerby. Bra jobb – billiga bostäder – trygga skolor. Sedan kommer nästan som en katalog där man kan börja med rubriken:

Just nu 74 jobb att söka en ögonblicksbild av jobbläget i kommunen. Lite text om större företag i kommunen och vilken kompetens man ofta efterfrågar. Till andra mindre företag som man gjort upp med att dom vill vara med så listas bara namn och kontaktuppgifter. Eventuellt kan företagen få betala för att få ha med namn och kontaktuppgifter.

Just nu 24 hus, 5 tomter och 6 lägenheter till salu. En ögonblicksbild av bostadssituationen. Vad sägs om en villa på 120 m2 för 800 000? Här finns billiga och bra bostäder. Här en lista med mail/tel till mäklare i kommunen. Kanske kan man visa en stiliserad karta och pricka in hus/tomter, ange pris, storlek etc. Snitthyra för en trea/fyra i Vimarhem vore bra att ha med.

Trygga skolor och mysiga förskolor Lite text om förskolorna - var dom ligger, hur många låg/högstadieskolor vi har och vilka linjer gymnasiet erbjuder. Här kan man också nämna grannkommunernas gymnasielinjer och dessutom vad Campus Vimmerby erbjuder. Kulturskolan och folkhögskolan ska med givetvis.

Många fler saker att lägga till

Mycket sport för både stora och små. Vimmerby hockey är nästan varje år uppe och kvalspelar till allsvenskan. Fotbollslagen kämpar i div xx och yy på fina arenor nästan mitt i stan. Bullerby Cup för barn mellan 10 och 13 år varje sommar. Stor tennisklubb med egen hall och utebanor mitt i stan. Flera padelbanor också i kransorterna. Bra motionsspår med utegym. Finfin bowlinghall. Aktiv motorsportklubb som arrangerar ett av Sveriges största folkrace varje sommar. Ridskola och utmanande golfbanor.

Kulturbygd Vi har faktiskt en egen teater och bara namnet Astrid Lindgens hembygd doftar ju av kultur. Musikföreningen erbjuder ofta konserter. Stan har ett par gallerier och några antikhandlare. Och något som blir alltmer sällsynt – en välsorterad bokhandel. Och så ALV och Astrid Lindgrens Näs förstås. Litterturnoden måste med.

Vård och omsorg Vårt sjukhus ligger i Västervik bara 45 minuter från Vimmerby. Det rankas varje år som ett av de allra bästa mindre sjukhusen i landet. Ingen kö på akuten där. Till och med maten får högsta betyg. Flera äldreboenden finns och en väl utbyggd vårdcentral. Och skulle det vara extra allvarligt ligger Linköpings Universitetssjukhus bara en timme bort.

Och det finns många fler saker vi skulle kunna lägga till. Som till exempel om kommunikationer, KLT, järnväg att det bara tar en timme till fina havsbad i Västervik. Eller att ”allt” ligger nära och att det är gratis parkering överallt. Inga bilköer, inga rödljus. Ingen trängselavgift – bara en sån sak!

”Prunus”