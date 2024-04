DEBATT: Dags att sätta stopp för bedrägerier mot äldre

Att man till exempel utger sig för att vara ett älskat barnbarn, eller en välgörenhetsorganisation och på det sättet kommer över digitala inloggningsuppgifter, eller får en intet ont anande mormor eller farfar att föra över pengar är oacceptabelt. Hur man på bara några minuter kan lura av äldre nästan allt de äger och har. Och det är mer eller mindre riskfritt.

Svensk lagstiftning idag är nämligen så pass svag på det här området att den som svindlar många äldre på höga belopp och åker fast, oftast kommer undan med villkorlig dom. Det gör att man snabbt kan fortsätta lura andra.

Bedrägerier av det här slaget påverkar människor på djupet. Det innebär ekonomiska förluster, men det skapar också en enorm känsla av otrygghet och inte sällan skam hos den äldre som utsatts. Dessutom vet vi sedan länge att bedrägerier mot äldre är en stor och viktig inkomstkälla för den organiserade brottsligheten. Det finansierar alltså det nu pågående gängkrig som vi läser om så gott som varje dag. Så kan det inte fortsätta.

*

Centerpartiet vill därför skärpa straffen för bedrägeribrott mot äldre. Vi vill att bedrägeribrott mot äldre alltid ska klassas som ett grovt brott. Samtidigt som vi vill höja ministraffet för grovt bedrägeribrott till ett års fängelse. Det skulle göra att fler de facto dömdes till fängelse för liknande brott och samtidigt ge åklagare möjlighet till hemliga tvångsmedel i utredningarna av desamma.

Det skulle skicka en signal om att samhället tar bedrägeribrott mot äldre på allvar, det skulle göra att fler fängslas för nämnda brott och det skulle dessutom göra det enklare att slå hårt mot en avgörande del av den organiserade brottslighetens finansiering. För det är viktigt att komma ihåg, detta är avancerad gängbrottslighet!

*

Brott mot äldre behöver tas på ett betydligt större allvar, det behöver säkerställas att brott mot äldre förebyggs och utreds effektivt i hela landet. När det gäller förbyggande så kan det också handla väldigt mycket om kunskap, vad kan jag göra för att skydda mig själv? Här har civilsamhället med folkbildningen i spetsen en viktig roll och tyvärr noterar vi ju att just den här typen av folkbildning nu drabbas hårt av regeringens neddragningar på folkbildningen.



Vi anser också att bankerna har ett stort ansvar för att medverka till att stoppa brottsligheten. De borde avkrävas att vidta förändringar som försvårar och i fler fall förhindrat denna typ av brott mot äldre! Idag kommer bankerna allt för lätt undan sitt ansvar.

För oss är det självklart att förändring måste ske nu. Att stå på de äldres sida, i kampen mot bedragarna. Det är ett måste om vi ska öka tryggheten, både för enskilda människor som i samhället i stort. Vi hoppas att regeringen håller med oss här och att man så snabbt det bara är möjligt ser till att skärpa straffen mot den som lurar våra äldre anhöriga på pengar.

Christina Davidson (C), Nybro, Distriktsordförande Centerpartiet Kalmar län

Christer Jonsson (C), Emmaboda, Ledamot partistyrelsen

Anders Andersson (C), Kalmar

Kjell Magnusson (C), Mörbylånga

Anita Wollin (C), Kalmar

Agne Hansson (C), Gamleby

Leif Larsson (C), Vimmerby

Eva-Lena Fungmark, Västervik