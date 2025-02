DEBATT: Lämna inte Kalmar läns singelbananer ensamma på alla hjärtans dag

Matsvinn är ett av vår tids största klimatproblem och Livsmedelsverket beskriver det som att “om matsvinn var ett land skulle landet vara den tredje största utsläpparen av växthusgaser i världen, efter Kina och USA”. Drygt 40 procent av allt som odlas i världen slängs och svinnet sker genom hela värdekedjan, från odlare till konsument.

En studie från Karlstads universitet visar att en av de mest slängda varorna i våra matbutiker är bananer. Mest utsatta är singelbananerna, alltså de där ensamma bananerna som blir kvar när invånarna i Kalmar län bryter klasar. I bästa fall ges de till hungriga barn, men det är bara en bråkdel av den totala volymen.

*

Bananer plockas gröna för att mognas i speciella mogningsrum vid ankomst till Sverige och Europa. Ibland händer något under transporten som gör att mognadsprocessen kommer igång under resan. Då kastas bananerna vid ankomst.

Bananers mognadsgrad delas upp i en skala från 1 till 7 där 7 är mest mogen. När en banan kommer till en butik vill man helst att den är 3–4 på skalan. De bananer med fel mognadsgrad, exempelvis om ett parti stått för länge på ett lager, blir snabbt svårsålda. Konsumenter vill helst köpa perfekt gulgröna bananer eftersom vi handlar med ögat, letar efter den perfekta klasen och undviker singelbananerna. Speciellt de gula.

*



I Sverige och övriga västvärlden står konsumenter för den största andelen av matsvinnet. Ofta handlar det om att vi köper alldeles för mycket i relation till vad vi faktiskt äter upp. I andra delar av världen, där mattillgången är sämre, finns matsvinnet främst i odling- och produktionsled.

I takt med att världens befolkning ökar också behovet av mat som produceras inom planetens gränser. Enligt studien Options for keeping the food system within environmental limits behöver vi ett omfattande och globalt skifte för ett hållbart livsmedelssystem, som på ett hälsosamt sätt kan föda 10 miljarder människor år 2050. Samtidigt slänger vi 40 procent av allt vi producerar och en färsk rapport från Naturvårdsverket visar att matsvinnet i Sverige inte har minskat alls de senaste tre åren.

Vi menar att en del av lösningen är att vi börjar äta upp det vi har redan i dag.

Att minska matsvinnet är en lagsport och det krävs insatser längs hela värdekedjan. Du som invånare i Kalmar län kan bidra i det lilla. Som att fira alla hjärtans dag genom att rädda ett gäng singelbananer nästa gång du handlar. Det är faktiskt riktigt skoj att lägga upp fem ensamma bananer på bandet och se kassapersonalens nyfikna blick.

Truls Christenson,

medgrundare juicevarumärket Rscued