DEBATT: Vänstern tror att pengar växer på träd

V föreslår 5 000 kronor extra per barn i lovpeng. Ungsvenskarna jublar inte över förslaget. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

Vänsterpartiet föreslår nu att alla barnfamiljer ska få 5 000 kronor per barn och år i vad de kallar "lovpeng". Det ska enligt Nooshi Dadgostar vara en permanent satsning för att kompensera för ökade kostnader under skollov. Som vanligt när vänstern lägger förslag så haglar miljarderna. Notan skulle gå på 6,8 miljarder kronor per år i detta fall, utan en exakt plan för hur det ska finansieras. Antaglig lösning? Höjd skatt. Att beskatta företagen, bankerna och matjättarna ännu mer. Kort sagt, en ekonomisk otjänst mot samhället.