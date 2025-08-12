DEBATT: Sveket mot svenska folket och läget i Sverige

Svenska politiker har i decennier bidragit till framväxten av parallella samhällen. Många nyanlända har därför hamnat i utsatta områden präglade av bidragsberoende, kriminalitet och kulturer som skiljer sig från det svenska majoritetssamhället. Avsaknad av integration har istället ersatts av segregation.

Antalet utomeuropeiskt födda har mellan åren 1990 och idag ökat från 200 000 till närmare 1,2 miljoner. Idag är totalt två miljoner utrikesfödda – med andra ord, var femte svensk. Botkyrka, Södertälje, Sigtuna, Järfälla och Haparanda hade 2024 en befolkning där en majoritet var av utländsk bakgrund.

Enligt Polisens egen statistik fanns 2023 hela 59 utsatta områden, inklusive riskområden, fördelat på 29 kommuner, där över en halv miljon personer bor varav 74 % med utländsk bakgrund. Bostadssegregationen har ökat. I vissa förskolor har svenska språket i stort sett försvunnit. Flera hundra skolor har 70–99 % elever med utländsk bakgrund.

Socialdemokraternas väg: tvångsblandning

Socialdemokraterna vill nu lösa segregationen genom att "blanda befolkningen". Enligt partiets eget dokument Framväxten av parallellsamhällen (kongress 2025) krävs det strukturella åtgärder i en skala vi inte tidigare sett:

· Stoppa anvisningar till utsatta områden

· Fördela nyanlända mellan kommuner

· Tvingande etableringsboende i minst 3 år

· Markanvisningar för blandad bebyggelse

· Även anhöriginvandrare ska omfattas

Detta är social ingenjörskonst som strider mot folkviljan - även i Kalmar.

Varför blev det så här?

År 1975 beslutade Socialdemokraterna att Sverige skulle bli ett mångkulturellt samhälle. De har med stöd från andra partier drivit denna utveckling. På bara 50 år har Sverige förvandlats. Och nu tror samma politiker att de kan lösa problemen de själva skapat.

SD:s väg är en annan

Lösningen är inte tvångsblandning utan ordning, krav och anpassning:

1) Skapa ordning och reda i våra utsatta områden, med tydliga krav och förväntningar på dem som bor där.

2) Att vi ställer krav på att lära sig svenska, förstå samhället och bli en del av det.

3) Att vi upprätthåller svenska lagar, normer och värderingar – med konsekvenser för den som inte gör det.

4) Att man tar del av skolan, utbildningsinsatser och arbete – för att stå på egna ben och bidra till samhället.

5) De som inte vill anpassa sig till vårt samhälle ska genom kraftiga åtgärder återvända till sina hemländer

*

Socialdemokraternas politik är ett misslyckande maskerat som lösning. Vi behöver integrationsplikt, fler poliser och hårdare tag mot kriminaliteten – allt som SD redan genomför via TIDÖ-avtalet.

Inför valet 2026 är det tydligt: Sverige behöver en konservativ regering, inte ett vänsterblock som fortsätter splittra samhället.

Kalmar, den 27 juli 2025

Curt Gustafsson & Micael Foghagen Ledamöter för SD i Kalmar kommunfullmäktige