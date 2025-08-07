DEBATT: Gynekologisk cancer – kvinnors liv får inte hamna i skymundan

Nästan 3 000 kvinnor i Sverige får varje år beskedet: du har gynekologisk cancer. Det kan handla om cancer i livmodern, äggstockarna, livmoderhalsen eller vulva. Det är en livshotande sjukdom som förändrar allt – kroppen, vardagen och framtidsdrömmar. Trots det pratas det alldeles för lite om dessa diagnoser, som är bland de mest dödliga för kvinnor.

Under Almedalsveckan deltog jag i ett seminarium om just detta. Bakom siffrorna finns riktiga kvinnor, i olika åldrar, som kämpar för att få vård i tid. Det finns riktlinjer – men ändå dröjer utredningar, diagnoser och behandlingar. Rehabilitering prioriteras ofta bort, trots att vi vet att den är avgörande från dag ett.

Tidig upptäckt räddar liv. Snabb, specialiserad behandling förbättrar chanserna. Rätt stöd tidigt gör skillnad för att kunna återgå till jobbet, orka vara mamma eller mormor – och leva ett så normalt liv som möjligt.

*

Men för att det ska bli verklighet måste vi börja prata mer om gyncancer. Vi måste ta kvinnors symtom på allvar, säkra tillgång till specialistvård i hela landet och se till att vårdkedjor hänger ihop – oavsett var man bor. I Region Kalmar län är vi på väg; exempelvis med första linjens gynekologi i primärvården – men mer behöver göras.

Satsningar på tidig upptäckt, kortare väntetider och rehabilitering från dag ett måste bli norm. Och vi måste minska skillnaderna. Idag har kvinnor med svag socioekonomisk ställning ofta sämre tillgång till vård.

Gynekologisk cancer drabbar kvinnor mitt i livet. Det här är inte en marginell fråga, det är en fråga om liv, värdighet och jämlik vård.

Till dig som läser detta – du är inte ensam. Du förtjänar att bli lyssnad på, tagen på allvar och få rätt vård i tid.

Malin Sjölander (M)

Vice ordförande, regionstyrelsen, Region Kalmar län