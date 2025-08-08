DEBATT: Skärpta straff mot bedragare som utnyttjar äldre

Bedrägerier drabbar tusentals svenskar årligen, och äldre är särskilt utsatta. Den moderatledda regeringen skärper därför straffen för de som utnyttjar våra mest sårbara medborgare. Den 1 juli ändrades lagen så att fler fall av bedrägerier ska bedömas som grova brott och straffas hårdare, inte minst de som drabbar äldre.

Äldre människor utsätts alltför ofta för hänsynslösa bedragare som ringer och utger sig för att vara från polisen, banken eller sjukvården. Genom manipulation och falska löften om hjälp luras offren under stress att överlämna pengar, bankkoder, bank-ID eller värdesaker. Dessa brott skapar inte bara ekonomisk skada utan även djupt psykiskt lidande, skam och rädsla i vardagen.

Detta måste få ett slut. Äldre ska kunna känna glädje när telefonen ringer, inte rädsla. Förra året minskade intäkterna från telefonbedrägerier med 40 procent. Det är resultatet av att polisen och bankerna nu flyttat fram positionerna rejält för att förebygga och försvåra för de kriminella. Men om brotten ändå sker måste konsekvenserna för bedragarna vara avsevärt mer kännbara än vad som är fallet idag. Den nya lag som började gälla den 1 juli innebär att domstolar vid bedömningen av om ett bedrägeri är grovt särskilt ska beakta om någon hänsynslöst utnyttjat att offret befunnit sig i en utsatt situation. Det kan handla om hög ålder, eller att personen har en funktionsnedsättning eller sjukdom. Tidigare beaktades inte sådana omständigheter tillräckligt. Nu ska de väga de tungt och kunna leda till straff på upp till sex års fängelse.

Lagen tar också sikte på den organiserade brottsligheten som ofta ligger bakom många bedrägerier. Hänsynslösa bedrägerier mot äldre är en viktig inkomstkälla för kriminella gäng och finansierar annan brottslighet. Genom att slå hårt mot bedrägerier skyddar vi inte bara utsatta personer utan stryper vi även den kriminella ekonomin och undergräver gängens finansiering. Lagändringen är del av arbetet för ett tryggare Sverige.

Genom att slå hårt mot de som utnyttjar våra mest sårbara i samhället sänder vi en tydlig signal: Sverige ska inte vara ett land där det lönar sig att lura äldre och sårbara människor på deras besparingar.

Gunnar Strömmer, Justitieminister (M)

Mikael Damsgaard, riksdagsledamot och gruppledare för Moderaterna i justitieutskottet

Marie Nicholson, riksdagsledamot (M) i Kalmar län