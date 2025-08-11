DEBATT: Låt det ekologiska jordbruket i Kalmar län växa

I det ekologiska jordbruket står djurvälfärd, biologisk mångfald och minskad klimatpåverkan i centrum. Men det handlar också om något större: vår gemensamma framtid och förmåga att klara nästa kris. Genom att välja ekologiskt kan konsumenter och offentliga upphandlare i Kalmar län göra verklig skillnad, skriver Emma Rung, vd på KRAV.

Klimatförändringar med skyfall och torka som följd, förlust av biologisk mångfald och ökad sårbarhet i våra ekosystem är inte längre ett framtidshot utan verklighet, även i Sverige. Samtidigt har det geopolitiska läget gjort behovet av en trygg livsmedelsförsörjning än mer påtagligt.

Utmaningarna är stora. Men lösningarna finns. En avgörande pusselbit är en mer hållbar livsmedelsproduktion, och där spelar de ekologiska bönderna i Kalmar län en avgörande roll. Under 2024 användes 9 procent av jordbruksmarken i länet för ekologisk odling och bete, där KRAV-certifierade gårdar stod för en majoritet.

*

Sverige har i dag inget nationellt mål för ekologisk produktion, men Jordbruksverket har fått i uppdrag att ta fram förslag på nya mål och uppföljning. På KRAV hoppas vi att den ekologiska produktionens många värden avspeglas i ambitiösa mål. Tydliga och mätbara mål är ett viktigt verktyg för att öka andelen ekologiskt, inte minst i Kalmar län.

Förutom att ekologiska jordbruk har regler för minskad klimatpåverkan och gynnar biologisk mångfald, bidrar de på flera sätt till ökad livsmedelsberedskap. De producerar ofta många typer av produkter av grödor, kött och mjölk, vilket breddar det hållbara utbudet på lokala marknader. De kräver ingen import av naturfrämmande bekämpningsmedel och konstgödsel, utan använder i stället mekanisk ogräsbekämpning och stallgödsel från cirkulära och lokala system. Detta ökar både sysselsättningen och aktiviteten i svensk ekonomi och kan vara helt avgörande för livsmedelsförsörjningen vid kris eller krig.

*

Ekologisk djurhållning är också viktig för en hållbar livsmedelsförsörjning. I Kalmar län var 7 procent av alla kor och får ekologiskt hållna 2024, även här står KRAV-certifierade gårdar för majoriteten av de ekologiska djuren. Med fler betande djur ökar den biologiska mångfalden i våra öppna landskap. Växter, insekter och fåglar gynnas, och ekosystemen blir bättre rustade att hantera extrema väderhändelser.

De lantbrukare som redan har ställt om till ekologiskt gör en ovärderlig insats. Men om fler ska kunna ta steget krävs att efterfrågan hänger med. Här finns inte minst stora möjligheter för offentlig sektor i Kalmar län att göra viktiga insatser och stärka det ekologiska jordbruket genom en hållbar upphandling. Att välja ekologiskt innebär dessutom oftare svenskproducerad mat, än när konventionella alternativ köps in.

Alla kan bidra till en bättre livsmedelsförsörjning – som konsument, beslutsfattare eller upphandlare. Genom aktiva val i butiken och politisk prioritering bygger vi ett mer motståndskraftigt, hållbart och levande Kalmar län. Tillsammans.



Emma Rung, vd på KRAV