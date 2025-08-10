DEBATT: Viktigt att skogsägare i Kalmar län främjar biologisk mångfald

Förutsättningarna för biologisk mångfald i Kalmar läns brukade skogar har under de tre senaste decennierna blivit allt bättre. Det är ett gott betyg till Kalmar läns skogsägare. Samtidigt är det viktigt att skogsägare fortsätter att göra aktiva insatser för att främja mångfalden av livsmiljöer och arter, skriver Sören Petersson, affärsområdeschef på Holmen Skog.

Vikten av biologisk mångfald kan inte nog understrykas. Biologisk mångfald bidrar till att vi människor får mat, frisk luft och rent dricksvatten. Artrikedom gör också att våra samhällen bättre kan stå emot klimatförändringar och är avgörande för att begränsa den globala uppvärmningen.

Samtidigt vet vi att skogsbruk påverkar många arter negativt. Lösningen är dock inte att sluta bruka skogen. För att klara klimatomställningen behöver vi tvärtom bruka skogen mer. Växande träd är mer effektiva kolsänkor än äldre träd och skogsbruk ger förnyelsebar skogsråvara som kan ersätta fossila alternativ.

I stället är lösningen att vi skogsägare tar god miljöhänsyn och gör naturvårdande insatser. Det kan bland annat vara att lämna gamla och döda träd samt träd längs vattendrag när vi skördar eller att göra riktade satsningar för att öka tillgången av de livsmiljöer det är brist av. Vi kan till exempel på ett kontrollerat sätt bränna skogsmark för att skapa död och bränd ved eller gynna gamla ekar i en hagmark genom att avverka konkurrerande granar.

Vi är många skogsägare som aktivt arbetar med att främja biologisk mångfald, men utmaningen har varit att utvärdera våra insatser. Därför har Holmen nu tagit fram fem indikatorer som tillsammans ger en god bild av förutsättningarna för biologisk mångfald.



De fem indikatorerna är 1) andel äldre skog, 2) andel äldre skog med särskild indikation på naturvärden, 3) volym död ved, 4) volym lövträd, och 5) volym grova lövträd.



Indikatorerna ger en god bild av hur några viktiga livsmiljöer i skogen utvecklas och därmed också förutsättningarna för biologisk mångfald. Exempelvis är äldre träd ofta värdar för fåglar, insekter, mossor och lavar, och ungefär en femtedel av alla skogslevande arter är beroende av död ved.



Indikatorerna baseras på statistik från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och visar på en positiv utveckling i såväl Kalmar läns som hela landets skogar de senaste tre decennierna. I Kalmar län har exempelvis andelen äldre skog ökat med 211 procent och volymen död ved med 197 procent sedan 1996.



Den positiva utvecklingen är ett tecken på att skogsägarnas insatser ger resultat. Men det betyder inte att vi kan slå oss till ro – tvärtom behöver vi öka våra ansträngningar för att främja en mångfald av livsmiljöer och arter.



Skogsnäringens mål bör vara att öka skörden över tid samtidigt som alla naturligt förekommande arter ska kunna fortleva i skogslandskapet. På så sätt kan vi göra mest nytta för både klimatet och den biologiska mångfalden.

Sören Petersson

Affärsområdeschef, Holmen Skog



Fakta: De fem indikatorernas betydelse för biologisk mångfald

• Äldre skog är betydelsefull ur flera aspekter. Gamla träd är värdar för fåglar, insekter, mossor och lavar. De äldre träden är också värdefulla indikatorer på opåverkad mark och fältskikt, som gynnar markvegetation och svampar.

• Äldre skog med särskild indikation på naturvärden visar inte bara att skogen är äldre, utan även att den har kvaliteter som är typiska för skogar med höga naturvärden som att det exempelvis finns riktigt gamla och grova träd, död ved och träd i olika åldrar.

• Död ved är viktig för den biologiska mångfalden i en skog och fungerar som livsmiljö och födokälla åt fåglar, insekter, svampar, mossor och lavar. Uppskattningsvis är cirka 20 procent av alla skogslevande arter beroende av död ved.

• Lövträd har betydelse framför allt för insekter och därmed också som föda för fåglar. På lövträdens rika bark trivs många mossor och lavar.

• Grova lövträd är viktiga för fåglar, både för föda och som boträd. Grova lövträd är särskilt viktiga för hackspettar. De ädla lövträden och asp har ett flertal mossor och lavar som endast växer på respektive trädslag och då oftast på gamla och grova träd. Detsamma gäller för insektsarter och där är även gammal grov björk värd för sällsynta arter.

