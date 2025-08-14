DEBATT: KD fortsatt högt förtroende i frågan som är viktigast för väljarna

Kristdemokraterna fortsätter öka sitt förtroende i väljarnas toppfrågor sjukvård och äldreomsorg, detta enligt en ny mätning för TV4 Nyheterna av Novus.

Kristdemokraternas viktigaste frågor är även väljarnas viktigaste frågor. God, trygg och långsiktigt hållbar sjukvård och äldreomsorg bygger ett starkare Sverige och ett bättre Kalmar län.

Sveriges sjukvårdssystem bygger idag på ett utdaterat system med 21 isolerade regioner som utifrån ojämlika förutsättningar ska leverera lika vård. Detta är orimligt, orättvist och ineffektivt. Ditt postnummer avgör idag vilken vård och medicinering du har tillgång till – det tycker Kristdemokraterna är fel.

Kristdemokraterna är det parti som starkast driver frågan om att avskaffa regionerna för att skapa ett bättre vårdsverige. Så tycker vi, likt 7 av 10 svenskar och majoriteten av Sveriges läkarkår.

Det är oerhört roligt att se det höga förtroendet för partiets sjukvårdspolitik och vår ambition att avskaffa regionerna. För Kristdemokraterna går patienten alltid före systemet och byråkratin. Som svensk ska du ha tillgång till samma kvalitativa vård, oavsett om du bor i Kalmar län eller Västernorrland.

Jimmy Loord (KD), regionråd Kalmar