DEBATT: Investera för framtiden – satsa på bygg!

Just nu är det reservantagning för gymnasievalet här i Kalmar län. Många niondeklassare funderar fortfarande på om de gör rätt val, hur det blir att hamna i en ny klass och om man kommer få några nya vänner. Det är förståeliga funderingar. Men frågan om framtidsutsikterna efter gymnasiet saknas ofta. Vilka yrken behövs i framtiden? Kommer jag få jobb? Svaret är bygg- och anläggning.

Byggbranschen har några tuffa år bakom om sig med inflation, ökade materialpriser och stigande räntor. Men även om det just nu ser mörkt ut är framtiden ljus. Behoven av nya bostäder, infrastruktur och industrier finns där. Det gör att det långsiktiga behovet av nya medarbetare i byggbranschen är stort.

De närmste åren går tiotusentals i byggsektorn i pension. Det gör att samhällsbyggnadssektorn har stora långsiktiga rekryteringsbehov. Det gäller inte minst anläggningsarbetare, anläggningsmaskinförare, betongarbetare, murare, elektriker, VVS-montörer, och träarbetare/snickare. Allt det som i folkmun kallas byggare.

*

Att välja bygg- och anläggning på gymnasiet innebär i princip att öppna för jobb efter examen. Men byggare har även andra fördelar.

Variation. Bygg- och anläggningsprogrammet har fem olika inriktningar och kan leda till ett 70-tal olika yrkesroller inom sektorn.

Flexibilitet. Bygg- och anläggningsprogrammet erbjuder en kreativ miljö, där teori varvas med praktik såväl inom- som utomhus. Just variationen är en av sakerna byggelever uppskattar mest.

Utvecklingsmöjligheter. Ångrar du dig? Inga problem förutom yrkesexamen så har du har rätt att läsa till högskolebehörighet redan under gymnasiet – sen finns dessutom stora möjligheter till vidareutbildning på yrkeshögskole- eller högskolenivå.

*

På bygg- och anläggning förbereder du dig inte bara för att bygga hus och anläggningar. Du får lära dig om hela samhällsbygget från idé till färdig byggnad – hur vi planerar, bygger och sköter om ett samhälle säkert, hållbart och miljömässigt. Byggare har dessutom en avgörande roll i den nödvändiga klimatomställningen.

Så är du osäker på om ditt barn verkligen är inne på rätt linje för sitt gymnasieval - ställ frågan! Ofta är det bristen på kännedomen som leder till att elever inte hittar rätt i gymnasievalet. Ring till bygg- och anläggningsprogrammet och kanske har de plats att ta emot en elev till. Sveriges byggföretag skapar jobb, välfärd och framtidshopp. Tillsammans bygger vi Sverige bättre. Låt ditt barn vara med på den resan.

Elin Kebert, kompetensförsörjningsexpert på Byggföretagen

Kristine Åkesson, Byggföretagen, Bransch- och föreningsansvarig Kalmar och Kronobergs län

Caroline Lundgren, Byggföretagen, Företagsrådgivare Kompetensförsörjning Blekinge, Kalmar och Kronobergs län