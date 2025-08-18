DEBATT: Kalmar län, Sverige och EU kan leda gröna omställningen

Den gröna omställningen i Sverige och Europa måste fortsätta, om vi ska hantera klimatkrisen, stärka säkerheten och öka vår konkurrenskraft. Kommunerna i Kalmar län kan bidra genom att exempelvis underlätta för solparker och låta vindkraftsansökningar gå vidare till miljöprövning. Det skriver Lars Zetterberg, klimatexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Den så kallade Draghi-rapporten visar att vi står inför en dramatisk förändring, då den internationella handeln minskar, säkerhetsläget försämras och den tekniska utvecklingen accelererar. Detta påverkar EU som har en omfattande utrikeshandel, är kraftigt beroende av importerad energi och halkar efter när det gäller industriell utveckling.

EU:s miljöprogram Green Deal och unionens ambitiösa miljö- och klimatarbete utgör en stor konkurrensfördel. EU är världsledande inom vindturbiner, elektrolysörer, förnybara bränslen och grön innovation.

Den gröna omställningen är dock inte unik för EU. Kina är världsledande i solceller, batterier och elbilar. Det pågår också en viss omställning i USA, trots Trump. Den som är först med att utveckla den fossilfria tekniken kommer ta marknadsandelar på en växande global marknad. EU måste:

1. Fortsätta utveckla förnybar energi och fasa ut fossila bränslen. Det reducerar utsläppen, gör EU mindre beroende av energiimport och minskar Rysslands intäkter.

2. Utveckla den fossilfria tekniken, till exempel grönt stål och grön cement, elfordon och arbetsmaskiner, bioraffinaderier, samt bygga system för koldioxidinfångning och lagring.

3. Säkra försörjningen av kritiska metaller och mineraler och öka den inhemska produktionen och förädlingen av dessa.

Samtidigt finns det hot mot EU:s ambitiösa klimatarbete, då både stater och partier vill luckra upp politiken. Det är därför mycket positivt att det svenska näringslivet stöder omställningen.

Sverige har mycket goda förutsättningar. Vi har vattenkraft, befintlig kärnkraft som kan drivas vidare och goda förutsättningar för vindkraft vilket kan ge el till en relativt låg kostnad. Sverige har också mycket skog, Europas största järnmalmsgruva och en stor potential för att utvinna sällsynta jordartsmetaller och grafit.

Sverige har dessutom goda statsfinanser, hög kompetens, en relativt konfliktfri arbetsmarknad, en entreprenörstradition som går tillbaka till förra sekelskiftet och vi är bäst i EU på innovation, enligt EU-kommissionens nya rankinglista.

När säkerhetsfrågorna får allt större uppmärksamhet i media kan man tro att klimatomställningen får stå tillbaka. I själva verket är det precis tvärtom. Den gröna omställningen kommer göra Europa mindre beroende och gynna industrin.

Därför är det viktigt att svenska politiker stödjer en ambitiös klimatpolitik både i EU och i Sverige. Kommunerna i Kalmar län kan bidra genom att exempelvis underlätta för solparker och låta vindkraftsansökningar gå vidare till myndigheternas miljöprövning.

Lars Zetterberg, klimatexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet