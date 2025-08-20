DEBATT: Gör rörelse och lek till en naturlig del av skoldagen

Barn och ungdomar i Kalmar län rör sig alldeles för lite. Genom att göra lek och rörelse till en naturlig del av skoldagen kan skolor i Kalmar län bidra till både bättre hälsa och bättre förutsättningar för lärande, skriver Hjärt-Lungfondens generalsekreterare Kristina Sparreljung.

Barn i mellan- och högstadieåldern är i dag stillasittande hela 70 procent av sin vakna tid, visar mätningar som Folkhälsomyndigheten gjort. I Kalmar län är det bara 19 procent av barnen i åldrarna 11–15 år som uppger att de är fysiskt aktiva minst 60 minuter per dag – vilket är vad de svenska riktlinjerna rekommenderar. Det är en allvarlig varningssignal, eftersom vi vet att stillasittande ökar risken för en lång rad av våra vanligaste folksjukdomar, bland annat hjärt-kärlsjukdom.



Många skolor runtom i Sverige gör redan i dag ett fantastiskt jobb med att bryta stillasittandet och väva in rörelse i skoldagen. Enligt Folkhälsomyndigheten bidrar fysisk aktivitet till bättre hälsa, förbättrad inlärning, koncentration och sömnkvalitet hos barn och unga. Studier har även visat att fysisk aktivitet både förebygger och motverkar depression, något som det finns ett stort behov av för många barn och unga.



Om vi kan få våra unga att röra sig mer kan vi med andra ord förbättra deras hälsa och välmående här och nu, samtidigt som det bidrar till att minska riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdom senare i livet. Vi vet att goda vanor sätts tidigt i livet. Där har skolan en extra viktig uppgift, eftersom den når alla barn i Sverige.



*

I rapporten ”Ett stillasittande Sverige – så vänder vi trenden” har vi lagt fram tre konkreta förslag på hur regeringen kan öka barns och ungas rörelse. Rapporten visar också att förslagen har ett mycket starkt stöd bland den svenska befolkningen:

· 88 procent vill att rätten till daglig rörelse skrivs in i läroplanen.

· 84 procent tycker att de reglerade friluftsdagarna ska återinföras.

· 86 procent vill att reglerna för skolgårdars storlek ska skärpas när nya skolor byggs eller startas.



Barnkonventionen slår fast att alla barn har rätt till bästa möjliga hälsa. Därför uppmanar vi alla kommun- och regionpolitiker i Kalmar län att göra det lättare för skolorna att ge alla barn samma chans till rörelse. Vi vill också uppmuntra skolorna att ta vara på alla möjligheter till lek och rörelse under skoldagen – på rasten, i klassrummet och på vägen dit. Att göra rörelse till en naturlig del av skoldagen är ett sätt att främja både hälsa och lärande för alla barn i Kalmar län.



Kristina Sparreljung, generalsekreterare Hjärt-Lungfonden