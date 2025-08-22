DEBATT: Så kan den ljusnande framtid bli verklighet för länets unga

Trots att ungdomsarbetslösheten i Sverige är bland de högsta i Europa tvekar många unga i Kalmar län inför att starta eget. Det är ett problem – men också en möjlighet. Om fler unga vågade satsa på företagande skulle vi både kunna pressa ner arbetslösheten och skapa fler framtida arbetsgivare. Nu måste regering och kommuner sänka trösklarna för unga entreprenörer, skriver Charlotte von Sydow .

Sångerna om den ljusnande framtiden har klingat ut och för årets studenter väntar en tuff arbetsmarknad efter sommaren. Tre av tio unga saknar jobb. Ändå tvekar många inför att starta eget företag – trots att det kan vara en väg till både sysselsättning och frihet.



Den som vågar får ofta mer tillbaka än bara sin försörjning. Friheten att styra sin tid, arbeta med något man brinner för och bygga något eget är vanliga skäl att ta steget.



*

Företagande är inte bara en personlig väg framåt. Det är en samhällsnödvändighet, eftersom fyra av fem nya jobb i Sverige skapas i nya små och medelstora företag. När ekonomin hackar, välfärden pressas och arbetslösheten biter sig fast kan unga och drivna entreprenörer bli en katalysator för återhämtning. Fler unga företagare stärker sysselsättning, skatteintäkter och framtidstro.



Det har dessutom aldrig varit enklare att starta och driva företag. Ändå är det många unga som inte får rätt förutsättningar att förverkliga sin företagsdröm. Det måste politiken ändra på, därför föreslår jag tre konkreta åtgärder:



1. Ge en försmak redan i skolan

Ung Företagsamhet låter elever driva riktiga företag i skolan. De som får prova startar oftare företag senare, får oftare jobb och har färre dagar i arbetslöshet. Trots det får bara en tredjedel av eleverna i gymnasiet chansen. Kommunerna måste låta alla som vill få prova. Det är en investering i både unga och samhället.



2. Ge lokal hjälp att växa

Kommunerna bör underlätta för unga som vill ta steget till eget. Matcha dem med en erfaren företagare som mentor samt samarbeta med NyföretagarCentrum som ger råd vid företagsstarter och med Almi som hjälper företag att växa.



3. Ge ekonomisk trygghet

Varannan ung vuxen uppger att rädslan att förlora pengar hindrar dem från att bli företagare. Och det är inte obefogat. Dagens trygghetssystem, som a-kassa och sjukpenninggrundande inkomst, är anpassade för anställda – inte för företagare. Kalmar läns riksdagsledamöter måste därför driva på regeringen så att trygghetssystemen för egenföretagare stärks.



*

Arbetsmarknaden är tuff, men vi har en generation unga som vill förverkliga sina idéer genom att starta eget. Vi måste sluta se dem enbart som ”framtiden” – och börja se dem som en del av lösningen här och nu. Det kräver att vi ger dem rätt stöd, trygghet och förutsättningar.



Kalmar läns unga kan gå mot en ljusnande framtid – om vi som samhälle vågar tro på deras kraft redan i dag, inte bara deras potential för framtiden.



Charlotte von Sydow, vd för Spiris/Visma Spcs