DEBATT: Låt kyrkan vara kyrka – viktiga frågor i kyrkovalet!

Vi är många nominerade som har ett engagemang för kyrkans verksamhet. I kyrkovalet är det inte partier som ställer upp (även om några fortfarande gör det) utan här har vi i första hand en gemenskap för kyrkan och utifrån den finns sedan olika nomineringsgrupper som presenterar kandidater och program.

Kyrkovalet gäller alla nivåer. Vi som är nominerade för BKS – Borgerlig Kristen Samverkan - vill utifrån att vi är nominerade till Stiftsfullmäktige i Linköpings stift lyfta fram fem punkter som är våra hjärtefrågor.

Vi vill arbeta för en levande kyrka där barn, unga, vuxna och äldre känner gemenskap och får chans att utvecklas och växa i sin tro. Arbetet med konfirmanderna är för oss en hjärtesak.

Körsången och kyrkomusiken har en central plats i kyrka och församling. Sången och musiken förstärker en andlig upplevelse och ökar gemenskapen mellan människor. Många hittar vägen in i kyrkan och till en tro via musiken. En viktig uppgift för Linköpings stift är att fortsätta arbetet med orgelspelarkurser för barn och ungdomar. Körsång och kyrkomusik kommer att vara ett prioriterat område för oss i stiftsarbetet.

Stiftet har ett ansvar för sjukhuskyrkan och övrig regional institutionssjälavård, även om det är församlingarna som har till uppgift att organisera verksamheten när man t ex har ett sjukhus inom sitt geografiska område. Vi kommer att stå upp för fortsatt gemensam finansiering nationellt eller via stiftet.

Kyrkans diakonala arbete handlar om att ha omsorg om våra mest utsatta medmänniskor. Vid sidan av den offentliga välfärden som kommuner erbjuder har kyrkan en viktig uppgift att finnas till för människor och familjer som upplever ensamhet eller på grund av missbruk eller psykisk sjukdom hamnat utanför samhällsgemenskapen.

Kyrkan ska stärka det frivilliga engagemanget. Vi vill värna lokala församlingsmedlemmars ideella engagemang i gudstjänstliv och kyrkans övriga verksamhet.

Kanske står inte dessa fem punkter i direkt konflikt med vad andra nomineringsgrupper för fram. Men det är en deklaration från oss hur vi ser på kyrkan och framtiden. Våra fem hjärtefrågor kan också vara en trygghet för den som vill rösta på oss i kyrkovalet. Mycket är gemensamt mellan olika nomineringsgrupper men vi markerar och trycker på lite olika frågor. För oss är det övergripande temat i årets kyrkoval – Låt kyrkan vara kyrka!

Per Larsson, Linköping, 1:a namn på valsedeln för Domkyrkokontraktet

Ingrid Cassel, Norrköping, 1:a namn på valsedeln för Norrköpings kontrakt

Fredrik Topplund, Motala, 1:a namn på valsedeln för Vätterbyggdens kontrakt

Inge Jacobsson, Finspång, 1:a namn på valsedeln för Östgötabygdens kontrakt

Anna Nilsson, Valdemarsvik, 1:a namn på Kustbygdens kontrakt

Anders Andersson, Järnforsen, 1:a namn på Smålandsbygdens kontrakt