DEBATT: Åtta av tio negativa till ökad press på anhöriga

Flera kommuner i Kalmar län bedömer att anhöriga kommer att behöva ta ett allt större ansvar för vård och omsorg om äldre. Men det säger äldre själva nej till.

Ökat välstånd och medicinska framsteg gör att vi lever allt längre. Om 15 år väntas Kalmar län ha cirka 7 500 fler invånare från 70 år och uppåt, enligt SCB. Det är i grund och botten en fantastisk utveckling som vi borde värna genom att anpassa vår gemensamma välfärd.

Många kommuner verkar dock se det som svårt att få den offentliga vården och omsorgen att räcka till framöver. I stället bedömer flera kommuner i länet att närstående framöver kommer att behöva ta ett större ansvar än i dag. I hela landet handlar det om drygt sex av tio kommuner som gör den bedömningen. Det visar en tidigare enkät av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

*

Men ökat anhörigansvar har inget stöd i den äldre befolkningen. Mer än åtta av tio 65-plussare tycker att det vore dåligt, enligt en ny undersökning som SKPF Pensionärerna låtit Verian (tidigare Sifo) göra. Bland kvinnor är det nästan nio av tio som är negativa.

Anhöriga står redan i dag för en stor del av vården och omsorgen om äldre i Sverige. Så till den grad att Socialstyrelsen kallar anhörigas insatser för ”samhällsbärande”.

Vår undersökning visar att de allra flesta inte vill att pressen på nära och kära ska öka ännu mer för att den offentliga vården och omsorgen inte räcker till. Det är klart och tydligt att det inte är en framkomlig väg. En av våra medlemmar, med egen erfarenhet av att vårda en demenssjuk hustru uttrycker det så här: ”Man kan inte belasta anhöriga mer. Det kan spåra ur. Helt plötsligt har man två sjukvårdsfall i stället för ett”.

*

Det handlar inte om att man som anhörig vill frånsäga sig allt ansvar. Tvärtom hör vi från flera av våra medlemmar att de gör sitt yttersta för sina livskamrater, eller föräldrar. Men det kräver att det finns en stark vård och omsorg i grunden. Annars är risken stor för ett annalkande anhörighaveri.

Därför måste den gemensamma äldreomsorgen anpassas så att den matchar den växande skaran äldres behov. Det är dags att sätta punkt för åratal av underbemanning och underfinansiering. Kommunerna och regeringen behöver ta gemensamt ansvar för att säkra resurserna, med såväl lokala skatteintäkter som statligt stöd. Arbetsmiljön och villkoren för personalen behöver förbättras så att fler vill och orkar arbeta inom äldreomsorgen.

Det måste vi i Sverige – och kommunerna här i länet – ha råd med.

Lena Kidsten, distriktsordförande SKPF Pensionärerna Kalmar län

Liza di Paolo-Sandberg, förbundsordförande SKPF Pensionärerna