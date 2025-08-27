DEBATT: Från vision till verklighet – nu inviger vi nya psykiatrihuset

I början av 2022 togs det första spadtaget. Nu, tre år senare, står vi äntligen inför en verklighet som länge har känts som en vision: ett helt nytt psykiatrihus i Västervik.

Med sina sex våningar ovan mark och 24 500 kvadratmeter är byggnaden en av de största satsningarna i modern tid för vår region. Men det handlar inte om betong, glas och stål. Det handlar om människor. Om liv, hälsa och framtid.

Vi, SCV-majoriteten som leder Region Kalmar län, har tagit ansvar för att säkra en trygg, jämlik och tillgänglig vård. När livet är som allra svårast, när en människa eller en familj står på sin mest sårbara plats, då måste vården vara som starkast.

Att samla specialistpsykiatrins alla verksamheter och kompetenser under ett tak är något som många i vår region arbetat för under många år. Nu blir det verklighet. I det nya huset kommer både rättspsykiatrin, den slutna vården och den öppna vuxenpsykiatrin att finnas samlade. Det skapar förutsättningar för samverkan mellan verksamheterna, smidigare övergångar för patienterna och en vård som håller absolut högsta klass.

*

I livets mest tuffa stunder ska patienter mötas av regionens medarbetare med trygghet, kontinuitet och stöd. Det handlar om att skapa en vård som hänger ihop, där den enskilda människans behov och situation alltid är i centrum. Det betyder färre avbrott i vården, mindre oro och en starkare känsla av sammanhang.

För anhöriga innebär det också trygghet. Att veta att ens närstående får den bästa vården. Det gör skillnad på riktigt, i vardagen, för de människor som kämpar sida vid sida med sina närstående. Kort sagt: det här kommer att leda till en bättre psykiatrisk vård i norra länet.

Det nya psykiatrihuset är kulmen på ett övergripande projekt som pågått sedan 2017, då arbetet med det första av våra tre nya psykiatrihus inleddes. Sedan dess har regionen inte saktat ner i sitt arbete att skapa några av landets mest moderna psykiatrilokaler, i Oskarshamn, Kalmar och nu Västervik.

*

Den här resan har inte varit enkel. Många har kämpat länge för att vi skulle komma hit. Listan över personer att tacka är lång – medarbetarna i psykiatrin som delat med sig av sina erfarenheter, cheferna som drivit projekt, tjänstepersoner som hållit ihop planeringen, patienter och anhöriga som öppet delat sina berättelser, och alla som byggt dessa lokaler. Att alla har fått höras från början har resulterat i en byggnad som är utformad för att stödja både vård och återhämtning. Där säkerhet och trygghet förenas med värme och omtanke.

I Region Kalmar län har vi länge haft som devis att varje dag bli lite bättre. Det kan låta enkelt, men filosofin ligger bakom att vår sjukvård, år efter år, når toppresultat i nationella mätningar. Vi vet att vi har bland de mest nöjda patienterna i landet, landets bästa sjukhusmat och vård som i jämförelser står sig oerhört starkt. Men vi nöjer oss aldrig. För varje förbättring vi gör, för varje nytt steg vi tar, föds också nya behov och nya mål.

*

Psykiatrisk vård som kräver specialistkompetens har en särskild plats i detta arbete. Mitt i det som kan vara den allra mest utmanande tiden i livet måste människor kunna känna trygghet i att vården finns där och att den håller högsta kvalitet. Det är regionens ansvar att bygga både de fysiska miljöerna och de arbetssätt som ger förutsättningar för just det.

Det här är en milstolpe, men också en startpunkt. Vi har framtiden i våra händer. Och precis som alltid i vår region gör vi det tillsammans.

Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande

Lena Granath (V), regionråd med ansvar för psykiatri

Karin Helmersson (C), regionstyrelsens vice ordförande