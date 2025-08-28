DEBATT: Detta är nästa avlövning på Oskarshamns sjukhus!

Genom historien har kloka röster påmint oss om vikten av att minnas det som varit. Winston Churchill varnade för att ”den som inte lär av historien riskerar att upprepa den”. Redan Cicero konstaterade att ”den som inte känner sin historia förblir ett barn”. Och Maya Angelou uttryckte det enkelt men kraftfullt: ”vi kan inte förstå vart vi är på väg förrän vi vet var vi har varit”. Med dessa ord som bakgrund blir det tydligt att vi måste se på de historiska mönstren – för de pekar ut riktningen vi nu rör oss i.

Den 1 oktober stängs dörren till Oskarshamns akutmottagning för spontanbesök. Det beskrivs som en ”förändring i uppdraget”. I praktiken är det ytterligare ett steg i en lång kedja av neddragningar: BB på 80-talet, akutkirurgin i början av 2000-talet. Under de två senaste mandatperioderna under SVC-majoritetens ledning har intensivvården, intermediärvården (MIMA), observationsplatserna och hälften av vårdplatserna försvunnit. Nu begränsas tillgängligheten till akuten. Allt detta har Sverigedemokraterna varnat för och försökt att upplysa om – bara för att bli kallade lögnare eller att vi ”svärtar” sjukhuset, eller blivit bemötta med alternativa fokusförflyttningar. Men faktum är att Sverigedemokraterna har fått rätt i allt, tyvärr.

Nästa steg tornar redan upp sig. När spontanbesök stoppas är utfallet givet: färre patienter kommer in till Oskarshamns sjukhus. Efter en tid kanske det kommer en ny beställningsrapport som visar till ”låga volymer” och ”ineffektivitet” – trots att minskningen är ett resultat av de egna besluten. Precis så har nedmontering gått till tidigare.

Oskarshamns sjukhus ska bli ett närsjukhus utan akut. Det vet vi och det är tolkningen som alla gör som läst beslut och underlag. Även professionen tolkar det så (Läs även hur de två överläkarna i artikelns kommentarsfält tolkar informationen. De kallar det för ”avveckling”.): https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2024/10/klart-oskarshamns-sjukhus-blir-narsjukhus-utan-akut/Men regionledningen och partierna som ställt sig bakom beslutet (vilket är samtliga partier i regionen förutom SD) fortsätter kalla det för att de ska ”genomföra förnyade arbetssätt, förändringar och förbättringar”. Detta är såklart överslätande floskler.

Oskarshamnare, Mönsteråsare, Högsbybor och alla andra som har Oskarshamns sjukhus som närmsta sjukhus — vakna nu! Detta är en systematisk nedmontering.

Vad är nästa steg?

VAD ÄR DÅ NÄSTA TROLIGA STEG PÅ NEDMONTERINGEN AV OSKARSHAMNS SJUKHUS?

I flera års tid har sjukhusledningen kämpat för att bli av med narkosjouren. Det är ingen hemlighet, det är fakta. De flesta som arbetar inne på sjukhuset känner till detta. Den enda anledningen till att narkosjouren är kvar är för att personalen kämpat emot sjukhusledningen, inte sällan med muntliga varningar och tystnadskultur som följd.

Åter igen så cirkulerar det nu nya uppgifter om att sjukhusledningen arbetar med att narkosjouren ska avvecklas. Detta är något som vi fått till oss från flera källor inifrån sjukhuset. Om detta blir verklighet är det inte en ”mindre justering”. Det är en strukturell förändring som påverkar hela sjukhusets akuta förmåga – dygnet runt. Inte bara akutmottagningen alltså (om vi ens kan kalla det så längre), utan hela sjukhusets förmåga att hantera alla inlagda patienter om de blir akut sämre.

Detta vågar troligtvis SVC-majoriteten inte genomföra nu innan valet och locket kommer läggas på om narkosjouren. Alternativt så börjar de stegvis. Oavsett så blir det en stor ”förändring”.

För den som inte arbetar i vården kan det vara svårt att förstå vad detta innebär och därför skriver jag en kort förklaring: Narkosläkare och narkossjuksköterskor är sjukhusets främsta akuta livräddare. De säkrar luftvägar och andning vid hjärtstopp och plötsliga försämringar, stabiliserar sviktande cirkulation, leder och stödjer avancerad återupplivning (A-HLR) på avdelningarna, möjliggör akuta insatser, smärtlindring och sedering och mycket mer.

Utan narkosjour efter kontorstid finns inte den kompetensen på plats när minuterna är som dyrbarast. Konsekvensen blir att patienter som riskerar att snabbt försämras inte kan vårdas i Oskarshamn – de måste i stället flyttas till Kalmar eller Västervik.

Det gäller inte bara ”stora trauman” (som vänsterfolk alltid pratar om), utan också många medicinska tillstånd: akuta hjärt- och lungsjukdomar, komplicerade infektioner och patienter på avdelning som plötsligt blir kritiskt sjuka. Det innebär högst troligt också att stroke- och hjärtpatienter inte kan köras till Oskarshamns sjukhus, iallafall inte efter kontorstid. (Ni vet, de där patientgrupperna som vår regionmajoritet skryter om, för att de tror att de blir kvar.)

Ambulansen blir systemets sista livlina

Varje steg som minskar Oskarshamns akuta kapacitet tvingar fler patienter att transporteras vidare. Det binder upp ambulanser i skytteltrafik och riskerar längre svarstider i mellanlänet när det verkligen brinner i knutarna. Och då måste vi ha med oss att flera ambulanser i mellanlänet redan står stilla idag sedan SKR gjorde en fullständigt undermålig tolkning av EU’s arbetstidsdirektiv, samt att vår inkompetenta SVC-majoritet i regionen inte förstod allvaret med detta, vilket ledde till akut personalbrist. Och SVC-majoriteten har fortfarande inte förstått allvaret, eller så ljuger dem för er. För i kommentar efter kommentar kan regionrådet Mattias Adolfsson (S), som är ansvarig för sjukvårdsfrågor i länet, häva ur sig följande (citat):”Blir man allvarligt akut sjuk så ringer du 112. Då får man hjälp direkt med ambulans vid behov.” ”Hjälp direkt”, ”Vid behov”… Jag skulle snarare säga ”när de är tillgängliga”, särskilt efter genomförda ”utvecklingar”.

Om detta blir verklighet – vad återstår? Tar man bort narkosjouren, samtidigt som akuten stängs för spontanbesök, återstår i praktiken ett sjukhus vars kärna är planerade operationer, geriatrik (multisjuka äldre), rehab och möjligtvis palliativ vård (vård i livets slutskede). Det är också viktiga verksamheter – men det är inget som räddar dig eller dina nära och kära i akuta situationer. Inte heller vad som skapar trygghet för Oskarshamn med omnejd.

Vi kommer stå med en uttänjd ambulansorganisation som akut resurs om det inte läggs mer medel här.Varför genomför man då dessa nedskärningar just på Oskarshamns sjukhus?

Beslutet är som sagt redan taget och vägen till ett ”närsjukhus utan akut” är högst troligt redan utstakat, även om det ges sken av att det inte är riktigt klart ännu.

Anledningarna och argumenten som används i debatten för varför akutverksamhet i Oskarshamn ständigt avlövas har varit många och varierat allt efter oppositionen brutit ner dem.- Ekonomi: Ja, självklart finns det ekonomiska vinster med att centralisera vissa verksamheter. Men förlusten är liv och trygghet i mellanlänet. Och pengar finns att spara på andra håll, vilket SD visat i sin budget. Spara istället på onödiga genus och hbtq-certifieringar, överadministration eller en svällande politikeradministration, som exempel.

- Personalbrist: Om det råder personalbrist, varför bara på Oskarshamns sjukhus då? Vad är meningen med en region om den inte kan fördela resurser rättvist? Vi betalar ju samma regionskatt. Då är det kanske bättre att försöka vara en attraktiv arbetsgivare och skapa förutsättningar för att vårdpersonal ska vilja arbeta i Oskarshamn. Och ärligt talat, vad är meningen med att ha en region om regionen inte kan fördela resurser mer rättvist?

- Äldre och sköra:Detta verkar vara ett ständigt återkommande argument i debatten från vänsterhållet. Det är såklart jättemärkligt. Äldre och sköra finns i alla kommuner och Oskarshamn är verkligen inte överrepresenterat här. Äldre och sköra kan också bli akut sjuka. Med allt ifrån stängd IVA, MIMA, MOA, vårdplatser och stängd dörr till akutmottagning så blir det de sköra i mellanlänet som blir lidande. Och om Oskarshamns sjukhus ska bli ett centrum för geriatrik (vård för äldre och multisjuka), ska då äldre och sköra ligga på vägarna från söder och norr till Oskarshamn? Då blir denna grupp också lidande. Dessutom har SD inga besparingar på äldre och sköra, vilket vi ibland blir oskyldigt anklagade för.

- Effektivisering eller optimering: Det som ser ut att bli bättre är den planerade vården, men den akuta vården blir helt klart undanskuffad i mellanlänet. Oskarshamns närsjukhus utan akut sägs – av regionledning och styrande partier – hyllas av professionen. Men om denna effektivisering är så bra, varför genomförs den bara i Oskarshamn? När får vi se liknande nedmonteringar (jag menar såklart ”utvecklingar”) i Kalmar och Västervik? Förmodligen aldrig, för detta är svepskäl.

En hälsocentral kan aldrig ersätta en akutmottagning.

De riktiga anledningarna går såklart att spekulera i, för ingen verkar vilja säga sanningen i allt detta. Personligen tror jag att det handlar om bypolitik och arbetstillfällen. Att de styrande helt enkelt jobbar för att få sin egen hemstad att frodas. Det är ingen hemlighet att de flesta regionpolitiker är från Kalmar och Västervik eller annan ort. Även tjänstemannaorganisationen, regionledningen och till och med våra egna chefer här på Oskarshamns sjukhus bor söder ut. Rimligt är också att anta att sjukhuschefen i Oskarshamn är placerad i Oskarshamn just för att driva igenom dessa ”utvecklingar”. Således finns det inget personligt investerat i Oskarshamn för dessa individer.

Samtidigt råder just nu en total avsaknad av starka regionpolitiker från Oskarshamn. Politiker som vågar säga sanning och som vågar kämpa för mellanlänet finns inte i dagsläget. Detta måste vi ändra på till valet 2026.

För en region som menar allvar med ”jämlik vård” lämnar inte ett helt sjukvårdsområde utan reell akut förmåga, varken dag, kväll eller natt.

SD:s väg framåt – finansierad och genomförbar

Sverigedemokraterna i Kalmar län är fortsatt det enda oppositionspartiet som lagt en budget för att bygga upp Oskarshamns akuta förmågor igen – med tiotals miljoner årligen avsatta. Vi finansierar detta genom att banta överadministration, skära i onödiga certifieringar och strama åt den svällande politikerorganisationen – inte genom att skära i vårdens kärna.

Vi sparar inte en krona på kärnverksamheten (inte heller sparar vi på de äldre som vänsterblocket och stödpartierna försöker få det att låta som).

Den här är artikeln inte alarmism eller skrämselpropaganda. Det är en nödvändig beskrivning av kausalitet i sjukvården: tar man bort akuta noder (öppen akut, och ev. narkosjour) så måste resten av systemet anpassas nedåt. Och när den processen väl är igång så banar det väg för nästa nedskärning och den går sällan att stoppa utan politisk vilja och riktiga resurser.

Slutligen:Mellanlänets invånare betalar samma regionskatt som de boende i Kalmar och Västervik. Vi Sverigedemokrater vågar prioritera dessa skattemedel rätt. Vi väljer uppbyggnad före avveckling. Vi väljer trygghet i mellanlänet före bekväma pressmeddelanden fulla med överslätningar. Vi väljer en mer jämlik (akut)vård, på riktigt. 2026 är det val. Vad väljer du?

Ted Nyberg (SD)

Ordförande SD Oskarshamn