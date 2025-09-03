SD: Vi har inte en nedlåtande syn på invandrare

Socialdemokraten Reem Alhaddad har svarat på vår insändare om Socialdemokraternas misslyckade migrationspolitik och deras lösning med en tvångsblandning av folk som skulle leda till ännu mera splittring och sociala motsättningar. Vi ska här lyfta fram det som anförs.

Till en början så har vi inte en nedlåtande syn på invandrare. Tvärtom så är de invandrare som anpassar sig till det svenska samhället och anammar vår kultur och värderingar värda all uppskattning, Vi menar att det är den förda politiken som är fel och som lett till det allvarliga läget som Sverige befinner sig i.

Det är socialdemokratisk politik som lett till den segregation vi nu ser och den vill vi bekämpa med full kraft. Reem Alhaddad tar inte ansvar för den politiken utan skönmålar läget i Sverige. Vi rekommenderar att hon läser sitt eget partis rapport; ”Framväxten av parallellsamhällen”. Där beskrivs det samhälle som hennes parti har skapat de senaste 40 åren. Men Socialdemokraterna tar inget ansvar för vad de ställt till med.

*

Låt oss börja med kriminaliteten och den ökande brottsligheten.

Reem Alhaddad förnekar sambandet mellan massinvandringen och den ökande brottsligheten!

Förre rikspolischefen Anders Thornberg slog fast på säkerhetskonferensen Folk och Försvar 2022, det vi länge känt till: Den kraftiga tillväxten i organiserad brottslighet/gängkriminalitet beror bland annat på ökad migration och bristande integration.

I Brårapport 1996:2 Invandrare och invandrares barns brottslighet slår fast; ”Tendensen i resultaten är att ju grövre brott desto större andel av de anmälda brotten har begåtts av invandrare. De största andelarna återfinns för våldtäkter och mord/dråp. Höga andelar relativt sett gäller även för misshandelsbrotten och rån.

Rapporten slår även fast att ”Invandrares överrepresentation beror INTE på en ogynnsam fördelning vad gäller kön, ålder eller bostadsort. Den beror inte heller på en generellt sett låg socioekonomisk status i Sverige,

I Brås rapport 2005:17, ”Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet”. Andelen personer som är misstänkta för bland annat brott mot liv och hälsa samt sexualbrott är betydligt större i gruppen med ursprung i till exempel Nordafrika och Västasien. Det gäller både första och andra generationens invandrare.

*

En individ blir inte kriminell för att denne har en viss etnicitet, en viss bakgrund, ett visst kön eller en viss religion. På gruppnivå däremot är skillnaderna välbelagda och får uppenbara konsekvenser för samhället. Enligt kriminologen Fredrik Kärrholm (Gangster våld- Den nya brottsligheten, 2020 är huvudförklaringen till brott till stor del kultur och moral.

För socialdemokraten Reem Allhaddad så bortser hon helt från den negativa effekt som hennes partis politik lett till. Vi har nu fått enligt Polisens egen statistik 2024 hela 59 utsatta områden, inklusive riskområden, fördelat på 29 kommuner, där över en halv miljon personer bor. Bostadssegregationen har ökat. Svenska språket trängs undan i förskolor mm. Socialdemokraterna bortser helt från detta och talar om fördelarna med mångkulturen. Vi tror att de flesta svenskar är trötta på den beskrivningen.

*

Socialdemokraten Reem Allhaddad förnekar kostnaderna för massinvandringen

Reem Allhaddad ser bara positivt på invandringen och menar att vi svenskar ska vara tacksamma för att många jobbar inom äldreomsorg och sjukvård mm. Men enligt Finansdepartementets egna långtidsanalyser och forskningen från bland annat ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi) går invandringen till Sverige sedan 80-talet kraftigt minus i de offentliga finanserna bland annat på grund av:

Bara hälften av utrikes födda i arbetsför ålder arbetar heltid enligt SCB.

Andelen som är självförsörjande – alltså kan leva på egen inkomst utan bidrag – ligger på omkring 35 procent

Socialstyrelsen beräknar att utrikes födda i högre utsträckning nyttjar välfärdstjänster som försörjningsstöd och bostadsbidrag.

Hon bortser från hur migrationen belastar centrala samhällssektorer;

Skolan har blivit en integrationsmyndighet, med hundratusentals elever utan svenska språket eller förkunskaper. Resultatet är fallande kunskapsnivåer och växande klyftor.

Bostadsmarknaden är i kris – befolkningstillväxten driven av migration har inte mötts med motsvarande byggande.

Vården dignar under trycket av ökande befolkningstal samtidigt som rekrytering av utländsk personal inte räcker till.

Äldreomsorgen har blivit ett integrationsprojekt och det är våra äldre som får stå ut med de bristande språkkunskaperna som IVO dokumenterat och varnat för. De äldre förtjänar den bästa vården men möts av personal som har dåliga språkkunskaper som leder till risk för dålig vård och bemötande och ökar arbetsbelastningen för den svensktalande personalen. Omsorgen om äldre har blivit ett integrationsprojekt som ska lösa problemen med den utbredda arbetslösheten bland lågutbildade. Följden har blivit allt från äldre serveras kattmat till frukost av hemtjänstpersonal till att de utsätts för sexuella övergrepp.

*

Till sist så är Socialdemokraten Reem Allhaddad helt ovetande om de sociala konsekvenser som massinvandringen lett till; under de senaste 20 åren har Sverige gått från att vara ett av världens tryggaste länder till att toppa statistiken över dödsskjutningar i Europa. Förnedringsrån mot svenska barn och åldringsbrott mot svenskar har blivit ett dystert inslag i det svenska samhället.

Så det är bra att vi har dig inom omsorgen men vi tycker nog att du skönmålar och inte ser hur allvarliga problem som Sverige har och som du och ditt parti medvetet har skapat.

Curt Gustafsson och Micael Foghagen,

ledamöter i fullmäktige Kalmar kommun.