DEBATT: Ska vi inte bara ta och skita i företagen på landsbygden?

Vem är det som egentligen bryr sig om företagen på landsbygden? De flesta säger att de gör det om man frågar. Men vem är det som satsar, lägger resurser och bryr sig på riktigt?

Kalmar läns unga står inför stora utmaningar. Varje dag göder nya nyhetsflashar i telefonen om rekordhög arbetslöshet, höjda levnadskostnader och varningar från forskare om att Sverige kommer missa alla sina klimatmål. Unga måste få tillbaka sin hoppfulla känsla inför framtiden. Nyckeln till att hitta den känslan är ett meningsfullt arbete.

Detta är något som regeringen verkar ha glömt bort sedan de hamnade i regeringsställning. 4 av 5 jobb skapas i småföretagen. Dessa företag finns ofta på landsbygden och det är företag som vill anställa men som inte kan på grund av onödigt regelkrångel och höga skatter. Det verkar tyvärr som att Centerpartiet inte bara är företagens bästa vän utan också deras enda vän, som Centerpartiets nya partiledare Anna-Karin Hatt sa på en pressträff den 12 juni i år.

*

Småföretagen på landsbygden har en stor betydelse för ungas chans att få jobb. De hinder som finns måste bort och vi behöver se lösningar. Det handlar om att ersätta strandskyddet med kommunala regleringar som bättre känner till de lokala förutsättningarna. Vi behöver införa en ombudsperson för regelkrångel som kan stötta mindre företag och det är dags att organisera Bolagsverket under Skatteverket för att minska onödig administration. Ännu en lösning är att slopa arbetsgivaravgiften som är ett stort hinder.

Just nu utvisas också fler människor som arbetar trots att företagen skriker efter arbetskraft. De som fått jobb i Sverige bör automatiskt beviljas uppehållstillstånd. Vi behöver ha ett regelverk som är utformat så att det går att driva företag som arbetsform. Därför behöver uppehållstillstånd även lämna rum för perioder utan arbete. Det är viktigt att uppehållstillstånd för arbete inte är knutet till en speciell yrkesgrupp. I Kalmar län har många som jobbar fått sitt uppehållstillstånd avslaget. Företag tappar anställda och får det svårare i ett redan tufft läge med regelkrångel och höga kostnader. Många småföretag bidrar dessutom till en meningsfull fritid för unga. Det minskar utanförskapet och ger erfarenheter till framtiden.

Så nej, vi ska inte bara skita i företagen på landsbygden. Vi ska finnas där för dem på riktigt och de ska veta att de alltid har vårt stöd.

Distriktsstyrelsen för Centerpartiets ungdomsförbund i Kalmar län,

Oliver Day Jensen, distriktsordförande

Hilda Helmersson, vice distriktsordförande

Emmy Näfverborn, ledamot

Signe Helmersson, ledamot

Adam Anwarsson, ledamot