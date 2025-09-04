DEBATT: Låt de äldre äta med barnen!

Vid årsskiftet föreslog jag att vi skulle göra som många andra kommuner och låta pensionärer äta i skolmatsalarna i Vimmerby kommun. Det här mottogs väl av S, C och V i majoriteten och organisationen fick i uppdrag att utreda saken.

Nu har utredningen varit uppe och vänt. Organisationen säger nej, med hänvisning till skollagen. Tack och lov valde majoriteten att låta det gå en vända till.

Det som är möjligt i kommuner som Säter, Karlskrona, Båstad, Tierp, Örebro, Huddinge, Falun och Lund med flera skulle alltså vara olagligt i Vimmerby kommun?

Vi har inte andra lagar i Vimmerby än i övriga Sverige. Tänk om. Tänk rätt. Och bara GÖR.

Gör precis som de har gjort i andra kommuner!

I de kommunerna har politiken helt enkelt bestämt att det här ska genomföras. Organisationen har fått utreda HUR det ska gå till. Inte OM.

Det kanske kan behövas lite mer sådant tänk i Vimmerby med? Det är politiken som ska styra. Inte tjänsteorganisationen. Politiken säger VAD. Organisationen räknar ut HUR.

Vi skulle kunnat ha det här sjösatt redan nu, om man arbetat med den inställningen.

Pengar sparas – fler skulle äta

Bakgrunden är såklart nedläggningen av matsalarna på Granen och i Frödinge och Tuna.

Tanken väcktes att istället göra som många andra kommuner redan gör och låta de äldre äta med barnen i skolan!

Eftersom det fungerar hos andra borde det fungera hos oss, tänkte jag. Och såg framför mig hur vi skulle kunna öppna upp flera skolmatsalar, inte bara i Frödinge och Tuna, utan på sikt kanske på andra orter med, så att antalet matsalar ökar!

Pengarna skulle sparas, men fler skulle kunna äta. De praktiska lösningarna ser olika ut i olika kommuner och lösningar kan till och med se olika ut inom en kommun för olika skolor. Men de har löst det!

Så självklart går det i Vimmerby också. Om man vill!

Håller tummarna för att det är på plats till efter årsskiftet!

Jens af Ekenstam Stenman - V i Vimmerby