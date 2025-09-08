DEBATT: KD i regering har gett satsningar på psykisk hälsa

Förra året hade Bris 64 004 stödsamtal med barn, där den vanligaste orsaken till att någon tog kontakt berodde på psykisk ohälsa. Om depression, diagnoser eller nedstämdhet. Om självdestruktivitet, självmordstankar och ångest. Om ätstörningar och ensamhet.

Den psykiska ohälsan är omfattande och i delar växande, särskilt bland barn och unga. Det är något vi måste ta på största allvar.

Barn med behov av vård och behandling ska inte vänta i köer, eller hamna i tomrum. Därför gör nu regeringen historiskt stora satsningar på psykisk hälsa och psykiatri. Bara i år satsas en miljard kronor på ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP och en halv miljard på primärvårdens arbete med psykisk hälsa.

*

I våras presenterade regeringen en kompletterande satsning på 550 miljoner kronor för fler vårdplatser, för bättre övergångar mellan BUP och vuxenpsykiatrin och för stärkt ätstörningsvård. Ingen annan regering har satsat så mycket. Steg för steg förbättrar vi den psykiatriska vården.

Men för att vända trenden måste vi också arbeta annorlunda. Under alltför lång tid har vi i samhället sett psykisk ohälsa som en fråga för sjukvården att hantera på egen hand, när det egentligen är en fråga som rör oss alla och där alla kan bidra.

I den nationella strategin för psykisk hälsa och suicidprevention som regeringen beslutade i tidigare i år ingår nu 28 myndigheter, som ska arbeta med psykisk hälsa och suicidprevention utifrån sitt ansvarsområde. Arbetsförmedlingen. Försvarsmakten. Kronofogden, med flera.

*

Vårt samhälle behöver bli bättre på att arbeta med hälsofrämjande faktorer. Gå tillbaka till det grundläggande, till sådant vi vet är hälsofrämjande: relationer, rörelse och sömn.

I höst lanseras Fritidskoret, för att alla barn 8–16 år ska få möjlighet till en meningsfull fritid i gemenskap med andra. Med Kristdemokraterna i regeringen har vi tagit fram Sveriges första nationella strategi mot ensamhet och satsar 100 miljoner kronor årligen på idrott i utsatta områden. Vi stärker elevhälsan och de förebyggande hembesöksprogrammen. Vi trycker tillbaka kontrollen som de globala sociala medier-jättarna med sin beroendeframkallande design tagit över barnens liv. Vi tar fram skärmrekommendationer. Vi ställer krav på techbolagen. Vi gör grundskolan mobilfri.

Allt detta samtidigt som vi fokuserar på att korta köerna till BUP och ökar antalet platser i vuxenpsykiatrin.

För det handlar om möjligheten att må bra, att kunna se på framtiden med hopp. Det handlar om livet. I detta livsviktiga arbete kommer Kristdemokraterna aldrig att vila.

Maud Ärlebrant (KD)

Ola Hammarbäck (KD)