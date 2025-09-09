DEBATT: Dra åt skogen med barnen!

Den 20 september är det Allemansrättens dag. Genom att utnyttja de möjligheter Allemansrätten ger kan särskilt barnfamiljer göra något kul och utforska naturen tillsammans utan att det kostar något. Barn som har fått känna glädjen av att vistas i naturen kommer också i ökad grad att känna ansvar för den, skriver Jan Åhlund, skoglig specialist på skogsbolaget Holmen.

Den 20 september är det Allemansrättens dag. Det är en dag väl värd att fira. Med den svenska Allemansrätten har vi i Sverige en tillgång till skog och mark som invånare i andra länder bara kan drömma om.



Allemansrätten är kanske som allra mest betydelsefull för barnfamiljer. I en hektisk vardag kan skogen vara en plats för gemensamma upplevelser. Genom att utnyttja de möjligheter Allemansrätten ger kan familjer hitta på något roligt och utforska naturen tillsammans utan att det kostar något.



Att ta med sina barn ut i skogen kan också vara en viktig insats för barnens hälsa. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn och ungdomar ska röra på sig minst 60 minuter per dag, något som endast två av tio barn gör. Här kan skogen hjälpa till, för ett barn som är i skogen sätter ofta sig själv i rörelse. Det finns stenar att klättra på, stubbar att hoppa över och stigar att följa. Skogen är som gjord för spontan lek och rörelse och bidrar på så vis till folkhälsan.



Barn har också en naturlig nyfikenhet på sin omgivning. I skogen blir barn särskilt nyfikna på sådant som växer eller rör på sig, det vill säga på de andra arter som finns här på jorden. Genom att använda skogen som en plats för lärande och som en pedagogisk resurs kan barnen tillsammans med sina föräldrar lära sig om den biologiska mångfalden och hur vi alla kan bidra till att bevara den.



Den rätt att röra oss fritt i skog och mark som Allemansrätten ger oss kommer nämligen också med ett ansvar att ta hand om naturen. Frågan är hur vi kan få denna ansvarskänsla att växa fram hos våra barn?



Här tänker jag att moraliska pekpinnar inte kommer att hjälpa särskilt mycket. I stället bör vi lita på att barn som har fått känna glädjen av att vara i naturen också kommer att känna ett större ansvar för den. Att ge våra barn lustfyllda upplevelser av skogen kan på så sätt vara bland det bästa vi kan göra för deras och allas vår framtid på den här planeten.



Samtidigt är det många vuxna som inte är i skogen så ofta. Kanske upplever man sig inte ha tid, eller så finns det andra aktiviteter och intressen som lockar mer.



I de fallen kanske en tur till skogen med barnen just på Allemansrättens dag kan fungera som en ögonöppnare för barnen om det fina med naturen, även om vi inte vill eller kan förändra våra vanor så mycket i övrigt.



Så, till alla boende i Kalmar län, dra åt skogen med barnen på Allemansrättens dag!



Jan Åhlund, skoglig specialist på skogsbolaget Holmen