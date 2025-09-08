DEBATT: Med KD i regeringen får alla råd med falukorv och cornflakes

I valrörelsen 2022 viftade Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch med en falukorv, som symbol för vårt vallöfte att göra det billigare att leva i Sverige. Själv lovade jag att arbeta för att familjer ska ha råd med cornflakes till frukosten och att skjutsa barnen till fritidsaktiviteterna. Steg för steg under mandatperioden har olika delar levererats och fler steg tas i höstens budget.

Kristdemokraterna har i regeringen drivit på för en budget som gör det billigare att leva. Mer pengar på kontot, mer mat på bordet för pengarna och bättre villkor för familjer, företag och bönder.

Under lång tid har höga matpriser pressat hushållen, särskilt barnfamiljer, ensamstående och äldre med små marginaler. Den förra, socialdemokratiska regeringen lämnade efter sig en inflation som drev upp priserna. Kristdemokraterna och samarbetspartierna har bekämpat inflationen, sänkt skatterna och minskat matproducenternas kostnader genom sänkt drivmedelsskatt och reduktionsplikt. På så sätt har matprisökningarna bromsats.

Nu tar vi ytterligare steg för att sänka utgifterna för de familjer som har svårt att få vardagsekonomin att gå ihop.

*

Förra veckan presenterade regeringen ett matprispaket i tre delar:

Skatten på mat sänks. Det sänker kostnaderna för en familj med två barn med omkring 6 500 kronor per år. För två pensionärer minskar priset med cirka 4 400 kronor. En matpriskommission ska säkerställa att matjättarna också sänker sina priser.

I kommuner med lågprisbutiker håller även andra matvarubutiker lägre priser. Nu gör vi det enklare att starta och driva matbutiker, för att få fler etableringar till stånd.

De föräldrar som kämpar för att betala hyran ska få det stöd de behöver. Kristdemokraterna har drivit på för riktade stöd till barnfamiljer. 2026 höjer vi bostadsbidraget. Detta besked är ytterligare ett bevis på att vi kristdemokrater gör skillnad och ger Sveriges familjer möjlighet till en stabil och hållbar vardag.

*

Dessutom höjer vi bostadskostnadsgränserna för barnfamiljer så att stödet bättre motsvarar verkliga hyror. En sådan justering har inte gjorts sedan 1997. För familjer med ett barn ska den övre bostadskostnadsgränsen höjas till 6800 kronor. Det är 800 kronor mer per månad i bidrag. För familjer med två barn höjs bidraget till 7 900 kronor och för familjer med tre eller fler barn till 8600 kronor, en höjning med 1000 kronor per månad.



Förra året fick 150 000 hushåll bostadsbidrag utbetalt, varav 83 procent var barnfamiljer. Det når träffsäkert ekonomiskt utsatta barnfamiljer. Nu höjs bostadskostnadsgränserna. Det gör att fler familjer kommer att kunna ta del av bostadsbidraget.

Med KD i regering har också en tankning av bilen blivit 500 kronor billigare.

*

På måndagen presenterades fler nyheter, som gör det mer lönsamt att jobba: En barnfamilj med en polis och en sjuksköterska får tack vare skattesänkningarna 43 000 kronor mer i plånboken i år jämfört med 2023. Taket för barnomsorgens maxtaxa sänks, så en förskoleplats blir billigare.

Pensionärer får lika stor skattesänkning. Skatteklyftan för dem med sjuk- och aktivitetsersättning jämnas ut helt.

Halveringen av elskatt och tak för elpriserna stärker hushållens ekonomi ytterligare.

Skiva för skiva levererar vi på falukorven och löftet om bättre ekonomi för både barnfamiljer och andra.

Gudrun Brunegård

Riksdagsledamot (KD)