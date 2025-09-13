DEBATT: Kyrkovalet – kyrkan en kulturbärare som lyfter sång och musik!

Vår nya nomineringsgrupp Borgerlig Kristen Samverkan BKS (tidigare BA och Kr) vill vara en stark kraft i kyrkans demokratiska landskap. En grupp utan partipolitisk koppling men med tydlig förankring i kristen tro och med borgerliga värderingar som har bäring på kyrkans och församlingarnas ekonomi, förvaltning och organisation.

Vi vill ta Svenska kyrkan bort från partipolitiska intressen och tillbaka till kallelsen att vara kyrka. Det är evangeliet, inte partiprogram, som ska vara utgångspunkten. Det handlar helt enkelt om att utan rötter, ingen krona. Kyrkan har genom seklerna varit en kulturbärare – inte som ett bihang till staten, utan som ett levande nätverk av människor och traditioner.

Kyrkobyggnader, musik, konst och kyrkogårdar är inte reliker från det förflutna utan gåvor vi fått att vårda och utveckla. Kyrkans körsång och musik har varit en rikstäckande garant för det lokala kulturlivet. Detta är något vi måste lyfta fram. Sång och musik förstärker en andlig upplevelse och ökar gemenskapen mellan människor. Våra kyrkor och verksamheten i dessa är en plats där stressade människor kan få känna trygghet och ro. En möjlighet att få uppleva psykisk hälsa och gemenskap.

Stiftet har en främjande uppgift gentemot församlingar och pastorat och vi vill att Linköpings stift t ex ska fortsätta med orgelspelarkurser för barn och ungdomar. Vi kandidater för BKS vill prioritera underhåll, rekrytering och utbildning kopplade till församlingarna som kulturbärare – så att våra konfirmander och framtidens generationer kan bära tro och arv vidare med stolthet.

Anders Andersson, Järnforsen

Idag vice ordförande i Stiftsfullmäktige och första namn på BKS valsedel till Stiftsfullmäktige för Smålandsbygdens kontrakt