DEBATT: SSU kan inte blunda för SD:s dubbelspel

Sverigedemokraterna säger att de vill ha ”mindre politik” i kyrkan. Samtidigt ställer de upp i kyrkovalet med ett eget politiskt program. Det är ett dubbelspel som vi i SSU inte kan blunda för.

Vi tror på en kyrka som är öppen för alla, inte bara för vissa. Svenska kyrkan är en folkkyrka. En gemenskap som bygger på solidaritet, medmänsklighet och ansvar för varandra. Det är därför kyrkan har stått vid människors sida i sorg och ensamhet, tagit ansvar för klimatet och stöttat människor på flykt. Det är inte ”aktivism”, det är kärnan i det kristna budskapet.

*

När SD pratar om en ”tydligt kristen identitet” blir det ofta i praktiken ett sätt att stänga dörrar. Vi vill istället öppna dem. Vi vill ha en kyrka som fortsätter vara en stark kulturbärare med körsång, musik och öppna verksamheter, men också en kyrka som ser hela människan. Den som möter unga som mår dåligt, äldre som känner sig ensamma och människor som behöver hopp.

För oss i SSU är det självklart att kyrkan ska stå upp för mänskliga rättigheter, jämlikhet och klimatansvar. När SD säger att kyrkan inte ska ta ställning i sådana frågor visar de egentligen att de vill tysta kyrkans viktigaste röst. Den som säger att varje människa är värd samma respekt och värdighet.

*

Vi vill se en kyrka i Aspelands pastorat och i hela landet som fortsätter att vara en trygg plats för gemenskap, kultur och tro. men också en kyrka som vågar tala om orättvisor och stå på de svagas sida.

Svenska kyrkan ska inte bli ett verktyg för nationalistisk politik. Den ska vara en folkkyrka där alla får plats.

Hjalmar Karlsson, Ordförande, SSU Hultsfred

Rasmus Nyberg, Ledamot, SSU Hultsfred

Gabbe Lindell, Ledamot, SSU Hultsfred