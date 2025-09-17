DEBATT: Tant Agda som väntar på sin höft kan vänta….

När jag läser Kalmarläkaren Anna Engströms upprop ”Vi kan hjälpa krigsskadade från Gaza” slås jag av innehållet i vår omvittnat erkände och frispråkige kardiolog och chefsöverläkare Jörg Carlssons senaste krönika i Barometern.

Apropå Engströms upprop skriver Jörg;

”Döm min förvåning när delvis samma människor som skrek om sjukvårdens undergång tycker att svensk sjukvård har kapacitet att vårda patienter från Gaza. Det handlar endast om Gaza inte Sudan eller något annat ställe där befolkningen har det besvärligt.--- Att argumentera för att barn från Gaza skulle ha företräde framför Sudan torde vara svårt.--- Jag rekommenderar att höra med dem som köar och som betalar”

*

Anna Engström och de sjukvårdspolitiker som nu är så glada över initiativet att hämta barn från Gaza för vård i länet är Tant Agda och övriga länsbor som sitter i de långa och ändlösa vårdköerna svaret skyldig.

Hur många månader ytterligare ska Tant Agda och övriga köande länsinvånare behöva vänta på den vård som vi över livet genom skatter betalat för och som ni har fått ansvaret att utföra?

Populism brukar kritiseras i samhällsdebatten, inte hyllas.

Opolitisk skattebetalare, 80+