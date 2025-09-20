DEBATT: Vill arbeta för en levande kyrka och levande församlingar

Söndagen den 21 september är det kyrkoval i Sverige. POSK, partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, i Vimmerby pastorat vill fortsätta ta ansvar och medverka till att vi får Levande församlingar i Locknevi, Frödinge, Tuna, Pelarne, Rumskulla, Storebro och Vimmerby.

POSK:s vision är att Svenska kyrkan skall vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

POSK vill att Svenska kyrkans beslutsfattare skall vara demokratiskt valda och företräda församlingar och inte politiska partier.

POSK vill att Svenska kyrkan i Vimmerby pastorat skall se mångfald som en möjlighet, vi vill verka som aktör i samhälle för de utsatta och behövande.

Vi vill vara en kyrka som stärker den enskildes tro i alla åldrar genom undervisning, samtal, musik, kulturarv och högt i tak och vara en plats för andlig tillväxt.

Vi vill alltså att svenska kyrkan i Vimmerby pastorat ska:

* Erbjuda närvaro och gemenskap i en öppen kyrka,

* Förmedla tillit, glädje, hopp och livsmod,

* Se och ta tillvara varje människa som en gåva och resurs i församlingen. Vi tror på en tillväxt och en ny generation i Svenska kyrkan.

Rösta på POSK i kyrkovalet den 21 september – för en kyrka som är trogen sitt uppdrag och öppen för framtiden!

POSK vill vara en kyrka och gemenskap för alla åldrar i alla tider i både glädje och sorg.

POSK Vimmerby