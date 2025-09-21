DEBATT: Mod, marknadsekonomi och möjligheter

Det har sagts många gånger förr och det gäller fortfarande: Ska det gå bra för Sverige så måste det gå bra för de svenska företagen. Det samma gäller här i länet, ska det gå bra för Kalmar län så måste det gå bra för vårt lokala näringsliv.

När vi pratar om det kommande valet är det lätt att fastna i dagsaktuella frågor. Men i grunden handlar nämligen allt om samma sak: utan tillväxt i ekonomin blir det mycket svårare att lösa samhällsproblemen.

Därför behöver politiken sätta ett tydligt mål – svensk ekonomi ska kunna växa med i genomsnitt 2,5 procent per år. Om vi når dit innebär det att BNP år 2035 är 500 miljarder kronor större än om vi fortsätter enligt den prognos Konjunkturinstitutet lagt fram. Det kan faktiskt gå.

Men vad behövs för att få igång denna rejäla tillväxt? Jo mod, marknadsekonomi och möjligheter.

Fyra reformområden

Mod, eller kanske en del skulle säga pannben, krävs för att våga ta risker, satsa, att stånga sig igenom lågkonjunkturer och kriser. Något som ju präglar själen i entreprenörskapet. Företagare jag träffar här i länet bromsar sig minsann inte uppför en backe, tvärtom.

Vi har en marknadsekonomi som genom historien bevisat sin kapacitet att skapa välstånd. Men konkurrenskraften måste värnas – och det kräver reformer, både på hemmaplan och i nära samarbete med EU.

Vilket leder oss till de möjligheter som företagen behöver för att kunna växa och bli ännu mer framgångsrika. Här är fyra reformområden, som också mer utförligt beskrivs i Svenskt Näringslivs Tillväxtagenda, särskilt viktiga.

Kompetensförsörjning. Ungefär hälften av företagen i Kalmar län – och lika många i landet som helhet – har svårt att hitta rätt medarbetare. Det är inte rimligt att utbildningar och arbetsmarknadspolitik inte möter företagens behov. Vi behöver mer inflytande från näringslivet i yrkesutbildningar, bättre matchning genom exempelvis privata aktörer och enklare regler för att attrahera internationell kompetens.

Infrastruktur och energi. Vägar, järnvägar och digitala nät behöver rustas upp så att transporter fungerar smidigt genom hela landet; hela 31 procent av företagarna i Kalmar län ser just nu bristande infrastruktur som ett betydande tillväxthinder.

Elförsörjningen är förstås lika central. Därför måste vi både säkra finansieringen av ny kärnkraft och ge teknikneutrala villkor för alla fossilfria kraftslag som bidrar till systemnytta.

Drivkrafter för jobb och investeringar. Det måste bli mer lönsamt att arbeta, utbilda sig och driva företag i Sverige. Bolagsskatten bör sänkas till EU:s miniminivå, arbetsgivaravgiften för unga reduceras och taket för FoU-avdrag tas bort. Dessutom ska ingen behöva betala mer än hälften av en löneökning i skatt.

Valåret borde handla om detta

Ett enklare regelverk. 40 procent av företagen i Kalmar län uppger att byråkrati och regelbörda hämmar deras tillväxt. För att frigöra företagsamhet måste tillståndsprocesserna halveras i tid, bli mer transparenta och överimplementeringen av EU-regler upphöra.

Så mod, marknadsekonomi och möjligheter kan göra att idéer och initiativ blir till framgångsrika företag, fler jobb och därmed ökad tillväxt. Men politiken måste ge rätt spelregler. Om Sverige vågar prioritera reformer för tillväxt kan vi möta framtiden med både konkurrenskraft och starkare välstånd. Det vore bra för både Sverige och Kalmar län. Och om detta borde valåret handla.

Ulrica Bennesved

Regionchef Svenskt Näringsliv Kalmar län