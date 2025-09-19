REPLIK: SSU:s kritik bygger på en oro för att tappa inflytande

Det är bra att SSU engagerar sig i kyrkovalet. Svenska kyrkan är en viktig del av vårt gemensamma arv och en institution som betyder mycket för många människor, oavsett om man är aktiv kyrkobesökare eller inte. Samtidigt blir det tydligt att SSU:s kritik mot Sverigedemokraterna bygger mer på oro för att tappa inflytande än på vad vi faktiskt vill åstadkomma i kyrkan.

Låt oss därför klargöra några saker.

Sverigedemokraterna i Svenska kyrkan är ett eget förbund, skilt från rikspolitiken. Vårt arbete i kyrkan är kyrkopolitiskt, inte rikspolitiskt. Vi har egna program och riktlinjer som grundar sig på kyrkans verklighet och behov, inte på partipolitiska frågor. Det är också därför vi ställer upp – för att värna kyrkan som kyrka.

SSU påstår att vi vill använda kyrkan för våra egna syften. Det är fel. Vårt mål är det motsatta: att stoppa att kyrkan används som språngbräda för partipolitiska projekt, vare sig det handlar om migrationspolitik eller klimatpolitik. Kyrkan ska stå fri från dagsaktuella ideologier och i stället hålla fast vid sitt uppdrag – att förvalta kristen tro, tradition och kulturarv.

Vi kan förstå att Socialdemokraterna och deras ungdomsförbund är oroliga. Socialdemokraterna har under lång tid sett kyrkan som en del av sin maktbas, och de är inte beredda att släppa taget. Men kyrkan är ingen arena för politisk prestige. Vår strävan är enkel: vi vill ha en kyrka som förmedlar tro, hopp och trygghet – inte partipolitiska budskap.

Vad vill vi då?

Vi vill:

• att kyrkan tydligt står fast i den kristna tron och vårdar vårt gemensamma kulturarv,

• att kyrkan fokuserar på sitt kärnuppdrag – gudstjänst, undervisning, diakoni och mission,

• att förföljda kristna lyfts fram och att kyrkan aktivt markerar mot antisemitism och islamism,

• att kyrkans barn- och ungdomsverksamheter får fortsätta växa och ge trygghet och gemenskap,

• att präster även framöver ska ha väjningsrätt i vigselfrågor,

• att församlingarna stärks på lokal nivå, i stället för centralisering som fjärmar kyrkan från människor,

• att kyrkan vårdar natur, byggnader och traditioner – men inte används som slagträ i klimatdebatten.

Det är detta vi står för. Kyrkan ska vara en trygg plats i en orolig tid, förankrad i tradition men öppen för alla.

Vi tror att många med oss vill se en kyrka som står fast i sin tro, som inte springer åt alla håll efter politiska trender, utan som med värdighet och styrka fortsätter vara kyrkan mitt i byn.

Ted Nyberg (SD)

Kandiderar till

Döderhults församling

Växjö stift

Kyrkomötet

Liza Holmkvarn (SD)

Kandiderar till

Madesjö församling

Växjö stift

Kyrkomötet