DEBATT: SD är tydliga och öppna med vårt engagemang för Svenska Kyrkan!

I en insändare från SSU Hultsfred så menar man att vi Sverigedemokrater spelar ett slags dubbelspel i kyrkan. En helt felaktig beskrivning av varför vi är engagerade i kyrkovalet. Vi har ett program för en bättre kyrka och vi har en nomineringsgrupp i förbundet Sverigedemokrater i Svenska kyrkan.

Det är inget konstigt med det. Menar SSU att man inte ska ha någon politik för att stärka kyrkan. Socialdemokraterna har också en nomineringsgrupp och egen kyrkopolitik så menar SSU att Socialdemokraterna också för ett dubbelspel. Förbundet Sverigedemokraterna i Svenska kyrkan vill stärka kyrkans tro, tradition och särskilda uppdrag.

Grundstenarna är; Gudstjänst, mission, undervisning och diakoni. Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka och vi välkomnar alla till Svenska kyrkan. Det är detta vi har som grund för vårt engagemang. När SSU kritiserar oss för att vi lyfter fram den kristna identiteten så vill man tydligen att kyrkan inte ska vila på kristen grund. En mycket märklig inställning.

*

Vi Sverigedemokrater i Svenska kyrkan har kritiserat nuvarande utveckling i kyrkan på flera områden och det är det som kanske SSU vänder sig mot. Vi vill bland annat;

Stärka de kyrkliga traditionerna som exempelvis skolavslutningar i kyrkan.

Aktivt missionera i de särskilt utsatta områdena för att förbättra integrationen.

Genom mer resurser till diakonin förstärka hjälpen till de svaga grupperna i Sverige.

Att SSU vill bedriva ”klimatarbete” är ok om man gör det i kommunpolitiken eller rikspolitiken men det är inte en av kyrkans kärnuppdrag och kyrkan ska därför inte bedriva en klimatalarmistisk politik.

*

Vi Sverigedemokrater i Svenska kyrkan vill att kyrkan ska vara en familjevänlig kyrka med verksamheter genom hela livet. Vi vill stärka den kristna identiteten genom att främja firandet av våra traditionella svenska högtider som påsk, jul, skolavslutningar i skolan med mera och därmed stärka våra traditioner och vår gemenskap.

SSU tycker att en tydlig kristen identitet skulle vara att stänga dörrar vilket helt strider mot kristendomen syn på människan. Du ska älska din nästa som du älskar dig själv är det kristna budskapet och det vill vi följa och det är uttryck för den kristna identiteten. Vad kristendomen betyder för den socialistiska vänstern kan man undra med den nedvärderingen av den kristna identiteten.

Sverigedemokraterna i Svenska kyrkan vill inte ha en politiserad kyrka utan vi vill att kyrkan ska vara just en kyrka som lägger all kraft på sina kärnuppdrag; Gudstjänster, mission, undervisning och diakoni.

Curt Gustafsson

Kandidat för Sverigedemokrater i Svenska Kyrkan