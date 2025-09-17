DEBATT: Skiljer det något – varför ska man rösta i kyrkovalet?

På söndag är det Kyrkoval. Vad är det som skiljer de olika grupperna åt. Vad förenar och varför ska man rösta. Det är frågor som jag fått nästan varje dag sista månaden. Och jag förstår.

För det är inte helt lätt att hålla redan på vad som förtroendevalda har beslutanderätt om inom kyrkan och dessutom är det ganska många nomineringsgrupper åtminstone på stiftsnivå och nationellt. Och många vill ju inte att partipolitiken ska styra i kyrkan. Men då krävs i stället att man som väljare själv måste ta reda på vad olika nomineringsgrupper står för och vad kandidaterna vill med sitt engagemang.

Jag vill inte dagarna före kyrkovalet ägna mig åt att jämföra mina och vår nomineringsgrupps ståndpunkter med övriga. Det kan så lätt bli att man tolkar någon annan lite lättvindigt och vinklat. Och jag har gång på gång markerat att personligen har jag goda vänner i flera nomineringsgrupper. Vänner som jag respekterar för sitt engagemang inom kyrkan. Samtidigt vill jag inte förneka att det finns skillnader. Men, jag överlåter åt läsare att själva fundera. Och hoppas att detta förhållningssätt också ska spegla den viljan av samverkan som känneteckna många av oss förtroendevalda i kyrkan.

*

Låt mig – i stället för att kommentera andra - peka på några områden där vi som är kandidater för Borgerlig Kristen Samverkan, BKS, har tydliga mål.

Temat för oss är – Låt kyrkan vara kyrka. Det innebär en kyrka där evangeliet förkunnas i ord och handling och församlingarna är i centrum. Det innebär också en kyrka för hela familjen där dop och konfirmation prioriteras. Det innebär vidare en kyrka som motverkar oönskad ensamhet och psykisk ohälsa genom diakoni och själavård. Och där sjukhuskyrkan på olika sätt får stöd av stiftet. Och låt mig också framhålla att när vi låter kyrkan vara kyrka så innebär det att vi värnar tradition och kulturarv, kyrkomusiken är central i all verksamhet och vi har öppna kyrkorum med möjlighet för skolavslutningar.

*

I årets kyrkoval har skogsfrågorna blivit extra heta. Kyrkans skogsinnehav är en ovärderlig tillgång som har överlämnats från enskilda församlingar genom århundraden. Det är vårt ansvar att förvalta denna skog på ett sätt som säkerställer att kommande generationer också kan dra nytta av dess ekologiska, kulturella och ekonomiska värden. En balanserad skogsbruksstrategi som tar hänsyn till både dagens och morgondagens behov är därför nödvändig och enligt vår mening i BKS bör detta ansvar fortsättningsvis ligga på stiften som har lokal kunskap. Ett tydligt nej till centralisering.

Det är en hel del som kan avgöras via kyrkofullmäktige men också andra delar som kräver beslut i stiftsfullmäktige och på kyrkomötet. Skogsfrågan är ett exempel. Därför vill jag envisas med att uppmana alla som är medlemmar att utnyttja sin möjlighet att rösta i Kyrkovalet.

Anders Andersson, Järnforsen