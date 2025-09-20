DEBATT: Djursjukvård har blivit en lyxvara

Djursjukvård har blivit en lyxvara, skriver Anneli Jakobsson.
För många av oss är våra djur inte bara husdjur. De är familj, trygghet och glädje. Att behöva välja mellan att ge sitt djur vård eller att ha råd med vardagen är ett val ingen borde tvingas göra.
Och som om kostnaderna inte vore nog, har flera djursjukhus stängt nattetid. För oss som bor i Småland innebär det att vi måste köra 30–35 mil med ett svårt sjukt djur – ofta i panik, med tårar i ögonen och hjärtat i halsgropen. Risken att katten avlider innan vi ens når fram är verklig. Och lidandet under den resan är något jag inte önskar någon.
Det är dags att vi börjar prata om detta. Djurvård får inte bli en lyxfråga. Vi behöver rimliga priser, bättre tillgänglighet och framför allt – ett system som sätter djurets välmående före vinstintresse
Vi är många som älskar våra djur. Men just nu känns det som att det är vi som får betala priset – både ekonomiskt och känslomässigt. Våra djur förtjänar bättre – och vi djurägare också
Anneli Jakobsson, kattägare i Storebro