DEBATT: Djursjukvård har blivit en lyxvara

Som kattägare i Storebro med fyra älskade katter känner jag en växande oro varje gång någon av dem visar tecken på smärta eller sjukdom. Inte för att jag inte vill hjälpa dem – utan för att jag vet att det kan bli ekonomiskt förödande. Priserna hos stora aktörer som Evidensia och AniCura har nått nivåer som är fullständigt orimliga. Ett benfraktur på en katt kan kosta uppemot 80 000 kronor. Det är inte bara hutlöst – det är hjärtskärande.

För många av oss är våra djur inte bara husdjur. De är familj, trygghet och glädje. Att behöva välja mellan att ge sitt djur vård eller att ha råd med vardagen är ett val ingen borde tvingas göra.

Och som om kostnaderna inte vore nog, har flera djursjukhus stängt nattetid. För oss som bor i Småland innebär det att vi måste köra 30–35 mil med ett svårt sjukt djur – ofta i panik, med tårar i ögonen och hjärtat i halsgropen. Risken att katten avlider innan vi ens når fram är verklig. Och lidandet under den resan är något jag inte önskar någon.

Det är dags att vi börjar prata om detta. Djurvård får inte bli en lyxfråga. Vi behöver rimliga priser, bättre tillgänglighet och framför allt – ett system som sätter djurets välmående före vinstintresse

Vi är många som älskar våra djur. Men just nu känns det som att det är vi som får betala priset – både ekonomiskt och känslomässigt. Våra djur förtjänar bättre – och vi djurägare också

Anneli Jakobsson, kattägare i Storebro