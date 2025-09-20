DEBATT: Kyrkan är och ska förbli en folkkyrka

Kyrkan ska stå upp för alla! inte gömma sig bakom politik i förklädnad.

Vi i SSU är glada att fler unga vill engagera sig i kyrkan. Svenska kyrkan är en viktig del av vårt kulturarv och en gemenskap som betyder mycket för människor i alla åldrar. Men när Sverigedemokraterna säger att de vill ”ta bort politiken” från kyrkan blir det svårt att ta på allvar. för hela deras kyrkoprogram är just politik, bara paketerad annorlunda.

Det går inte att både säga att man vill hålla kyrkan fri från politik och samtidigt själv driva frågor om vigselrätt, klimat eller internationellt arbete. Att kalla det ”kyrkopolitik” istället för ”rikspolitik” ändrar inte innehållet. Det är fortfarande politik och dessutom en politik som ofta vill begränsa kyrkans öppenhet och ansvarstagande.

*

Vi i SSU står för något annat. Vi vill ha en kyrka som: • är öppen för alla. Inte bara för de som passar in i en snäv tolkning av tradition.

• vågar stå upp för utsatta. Oavsett om det gäller flyktingar, unga som mår dåligt eller människor som lever i fattigdom.

• tar ansvar för skapelsen. Förvaltningen av kyrkans skogar och miljöarbete är en del av att leva i respekt för Guds skapelse, inte ett ”slagträ”.

• främjar jämlikhet. Alla ska bemötas med samma värdighet, oavsett kön, bakgrund eller sexuell läggning.

*

När SD säger att kyrkan inte ska vara ”aktivistisk” betyder det i praktiken att kyrkan ska vara tyst om sådant som orättvisor, diskriminering och klimatförändringar. Vi menar att det är precis där kyrkan behövs som mest. Evangeliet är inte passivt. Det är levande handling.

Kyrkan är och ska förbli en folkkyrka. Det betyder att den tillhör alla medlemmar. Inte ett enskilt parti och inte en snäv ideologisk riktning. Det är därför vi i SSU engagerar oss. För att kyrkan ska fortsätta vara öppen, inkluderande och stå upp för solidaritet och mänsklig värdighet i en tid när de värdena ifrågasätts.

Vi vill ha en kyrka som är mer än ett museum över traditioner. Vi vill ha en kyrka som lever, som möter människor där de är och som vågar vara en röst för hopp och rättvisa.

Det är det som gör Svenska kyrkan till en verklig folkkyrka.



Rasmus Nyberg, SSU Hultsfred, Ledamot

Hjalmar Karlsson, SSU Hultsfred, Ordförande