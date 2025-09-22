DEBATT: Det är sinnessjukt att våra barn inte får äta smör på förskolan

Har du bestämt dig för att inte bli fet? När smörgåsmargarinet Lätta lanserades 1984 gick den numera klassiska kampanjen i tidsenlig fettfobianda. 40 år senare bedrar snålheten både visheten och förnuftet, när vi matar våra barn med bantningsmargarin istället för smör.

Det drog in en lätt kuling över vattenglaset Sverige häromveckan, när Aftonbladet avslöjade att föreskolekoncernen (vilken jävla ord!) Hagvidson ville ransonera ungarnas tillgång till Bregott – samtidigt som ”koncernen” plockar ut nätta 65 miljoner i vinst.

Girigt? Absolut. Svinigt? Ja, tveklöst.

Men när jag nåddes av nyheten kände jag allt annat än ilska och avsky. Nej, jag blev avundsjuk, å mina smörälskande barns vägnar. För i Vimmerby kommun är det inte ens tal om Bregott eller smör på frukostborden i de kommunala förskolarna. Nej då, här serveras nämligen margarin, närmare bestämt Lätta.

*

Vi håller faktan kort och koncis: Lätta är inte mat. Lätta är ultraprocessad industrisörja, en kemisk blandning av vatten, tillsatser och konstgjorda vitaminer.

Att fortsätta servera Lätta i kommunens förskolor är ett svek mot oss föräldrar och respektlöst mot barnen. Så hur har det kunnat bli så här tokigt? En anledning stavas säkert besparingskrav, och en annan med all säkerhet okunskap.

Eller kanske är så att inköps- och budgetansvarig för kosten i kommunens förskolor själv lider av en obehandlad släng fettfobi från det glada 80-talet. Vem vet.

Oavsett vilket önskar jag att föreskolekoncernen (vilken jävla ord!) Hagvidson köpte upp och övertog driften av varenda förskola i kommunen. Då skulle ungarna åtminstone få ett tunt lager Bregott på mackan.

Victor Kennmark