DEBATT: Fler i Kalmar län borde följa sina företagardrömmar

Allt fler i Kalmar län väljer att enbart skaffa F-skattsedel i stället för att registrera egen verksamhet. Det visar att entreprenörsandan lever trots att tiderna är tuffa. Men fördelarna med att starta företag är fler än vad många tror, och kan ha stor effekt för både trygghet, affärsmöjligheter och ekonomi, skriver Boo Gunnarsson, företagarexpert på Spiris / Visma Spcs.

För många kan valet av företagsform kännas oviktigt. I stället handlar företagande om att förverkliga idéer, forma sin egen vardag och skapa nya möjligheter – både för sig själv och för andra. Det är också därför företagandet är så viktigt för Kalmar läns framtid.



Men valet av bolagsform är viktigare än många tror. Allt fler svenskar vågar nu testa företagande genom att skaffa F-skattsedel, vilket i korthet innebär att företagaren själv ansvarar för att betala in skatt och sociala avgifter. Det är en enkel ingång för den som vill testa sina vingar vid sidan av studier, föräldraledighet eller utifrån en hobbyverksamhet.

*



Samtidigt sjunker andelen som också väljer att registrera enskild firma. År 2020 nöjde sig 45 procent med enbart F-skattsedel – hittills i år är andelen hela 81 procent. Det visar på en växande trend att testa livet som egen, men också att många inte vågar ta nästa kliv.



För Kalmar län är nyföretagandet avgörande. Under årets sex första månader startades 486 nya företag i länet, vilket är en ökning med 5 procent jämfört med samma period i fjol. Det är en glädjande utveckling, eftersom fyra av fem nya jobb i Sverige skapas i små och medelstora företag. När nyföretagandet ökar får vi fler nya arbetsgivare och jobb – men också ökande skatteintäkter och framtidstro.



*

Att skaffa F-skattsedel är ett bra sätt att doppa tårna i företagsvattnet. Men vill man satsa långsiktigt finns det stora vinster med att starta enskild firma – eller ett aktiebolag, som ger ännu fler fördelar. Här är fem skäl att våga ta nästa steg:



1. Ökad trovärdighet

Ett registrerat bolag signalerar seriositet. Kunder, leverantörer och samarbetspartners litar mer på ett registrerat företag än på enbart en F-skattsedel.



2. Ekonomisk trygghet

Med ett aktiebolag är ditt ansvar begränsat till insatt kapital (från 25 000 kr). Utan bolag riskerar den privata ekonomin att stå på spel.



3. Möjlighet att växa

Ett registrerat bolag har lättare att få lån, ta in investerare och dela ägande när verksamheten växer.



4. Skattefördelar och pension

Aktiebolag ger flexibilitet i lön, utdelning och pensionsavsättningar, vilket ger trygghet på sikt.



5. Varumärkesskydd

Att registrera bolag skyddar ditt företagsnamn och underlättar i allt från samarbeten till offentliga upphandlingar.



Fler nya företag innebär fler jobb, starkare lokalsamhällen och en mer hållbar utveckling. Därför behöver vi fler i Kalmar län som vågar driva sina idéer vidare. Att ta steget att starta eget företag kan kännas stort – men det är också så drömmar blir verklighet.



Boo Gunnarsson, företagarexpert på Spiris / Visma Spcs