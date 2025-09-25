DEBATT: Ordning och hopp – nu handlar det om leverans

Om ett år är valrörelsen i full gång igen. Då kan vi både blicka bakåt och framåt. När Moderaterna och Tidöpartierna tog över 2022 stod Sverige inför en lång rad problem som krävde handling här och nu.

Skjutningar nästan dagligen, skenande inflation, elpriser som sköt i höjden och invandring på nivåer som samhället inte klarade av att hantera. Allt detta i en tid när omvärlden var mer osäker än på länge, och efter åtta år av socialdemokratiskt styre som lämnat efter sig ett Sverige som blivit både fattigare och otryggare.

Den Moderatledda regeringen har vänt utvecklingen. Skatten på arbete är nu den lägsta på över 50 år – det ska löna sig att jobba och anstränga sig.I kampen mot kriminaliteten går vi framåt, steg för steg. Vi har inlett en kriminalpolitisk offensiv som saknar motstycke och vi ser resultat – bland annat i form av fler fällande domar mot gängkriminella och en kraftigt ökad uppklarningsgrad för grova brott, från omkring 20 procent till närmare 80 procent.

Sveriges säkerhet har stärkts – vi är nu fullvärdig medlem i Nato och står starkare mot yttre hot. Inflationen är under kontroll och antalet asylsökande har sjunkit till den lägsta nivån på många år.

*

Moderaterna, ihop med Tidöpartierna, levererar vad som utlovats – men arbetet är långt ifrån färdigt. Grunden är lagd, nu behöver tempot öka. Sverige är på väg mot en ljusare framtid, men det kräver fortsatt politisk substans och handlingskraft. Inför valet 2026 handlar det inte bara om att redovisa vad som gjorts, utan också om att tydligt visa vad som står näst på agendan. En politisk plattform tas nu fram med fokus på ekonomi, integration, trygghet, infrastruktur och miljö. Det är inga luftslott, utan reformer som faktiskt gör skillnad i människors vardag.

Moderaterna strävar efter tydlighet i politiken. Väljarna ska veta vad som är målet, varför det är viktigt – och känna att arbetet sker för Sveriges bästa, inte för att jaga makt. Därför möter partiets företrädare människor där de är: på arbetsplatser, i centrum, vid idrottsplaner och på föreningsmöten. Man lyssnar, förklarar och engagerar sig i de frågor som betyder mest. Det är i dessa samtal förtroende byggs, och det är så politiken får verklig förankring.

Moderaterna levererar – och är redo att fortsätta. Tillsammans kan landet byggas starkare, tryggare och rikare. Det är den visionen som bär hela vägen in i valet.

Carl Dahlin (M), Mörbylånga

Marie Nicholson (M), Kalmar

Olle Olson (M), Kalmar

Jon Sjölander (M), Västervik