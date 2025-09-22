DEBATT: M stort på hårt arbetande Kalmar läns sida

Den som jobbar och sliter varje dag för att Kalmar län och Sverige ska fungera förtjänar att behålla mer av sin lön. I den moderatledda regeringens budget för nästa år är därför sänkt skatt på arbete en av de viktigaste prioriteringarna. Tillsammans med en stor bidragsreform med bidragstak och bättre villkor för företagen tas nu viktiga steg för att stärka arbetslinjen och få fart på ekonomin.

Efter att inflationen bekämpats har Trumps handelskrig gjort att den svenska återhämtningen stannat av – vi är en långdragen lågkonjunktur. I budgeten för nästa år använder regeringen därför de starka statsfinanserna till en välbehövlig energiinjektion i svensk ekonomi med fokus på tre delar.

För det första stärks hushållens plånböcker. Skatten på arbete sänks igen med inriktning mot låg- och medelinkomsttagare. För en medianlöntagare i Kalmar län innebär det 400 kronor i sänkt skatt per månad. Skatten på pension sänks i motsvarande grad. För att matkassen ska bli billigare sänks matmomsen tillfälligt. Även elskatten sänks. För att underlätta för barnfamiljer att få pengarna att räcka sänks förskoleavgiften. För en vanlig barnfamilj innebär detta sammantaget 1 800 kronor mer per månad.

För det andra ska en stor bidragsreform genomföras. Det är inte rättvist att en familj kämpar på jobbet varje dag medan grannen kan leva på bidrag och få lika mycket pengar. Moderaterna har länge drivit frågan om att ett bidragstak behöver införas så att det alltid lönar sig att ta ett jobb. Nu blir det verklighet. Det ska inte gå att göra ingenting om man i grunden kan jobba – därför föreslår vi även att aktivitetskrav på heltid införs för den som lever på försörjningsstöd. Den tredje delen är att den som invandrat i högre grad ska kvalificera sig till välfärdsförmåner i stället för att få tillgång automatiskt. Syftet med bidragsreformen är att fler barn ska se sina föräldrar gå till jobbet i stället för att vara fast i utanförskap.

Mer lönsamt att driva företag

För det tredje blir det enklare och mer lönsamt att driva företag. Arbetsgivaravgifterna för unga sänks tillfälligt – så att det blir billigare att anställa. Vi föreslår också sänkt skatt för småföretag och minskar företagens administrativa kostnader. Bland annat handlar det om stora förenklingar och förbättringar i de s.k. 3:12-reglerna som innebär att 60 000 företagare får sänkt skatt och att den administrativa bördan minskar med en tredjedel. Vid sidan av reformer för att stärka svenskarnas ekonomi innehåller budgeten det största skolbudgeten i modern tid och insatser för att korta vårdköerna. Rättsväsende och försvar stärks ytterligare och arbetet med att få på plats ny kärnkraft intensifieras.

Med förslagen i budgeten väntas klimatutsläppen minska nästa år och framåt. Steg för steg arbetar Moderaterna för att göra Sverige och Kalmar län bättre. Vi är inte framme men vi är på rätt väg.

Elisabeth Svantesson, finansminister

Marie Nicholson (M), riksdagsledamot Kalmar län