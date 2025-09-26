DEBATT: SD och Tidö-regeringen sviker kvinnors hälsa

När regeringen tillsammans med Sverigedemokraterna nu presenterar sin höstbudget blir det tydligt vilken politik som prioriteras. Trots att finansministern samma morgon slog fast att det finns ett reformutrymme på hela 80 miljarder kronor väljer SD, M, KD och L att skära ned medlen till kvinnosjukvården med 600 miljoner. Det är en nedskärning som skickar en tydlig signal till landets kvinnor: era behov är mindre värda.

Det är inget annat än ett svek. Finansministern talade om en budget som skulle ”kännas bra i magen”. För vem känns det bra att resurserna till kvinnors vård och hälsa stryps?

I Region Kalmar län handlar det om cirka 15 miljoner kronor för kvinnors hälsa som regeringen skär ned på. För dessa medel har vår region bland annat arbetat för att utveckla en förstärkt vårdkedja för graviditet-förlossning och eftervården, motverkat bristningar i samband med förlossning, stärkt samverkan med rehab, genomfört utbildningsinsatser för våra medarbetare kopplat till kvinnors hälsa samt arbetat med tidig upptäckt av cancer. Hur de minskade resurserna från regeringen kommer påverka detta arbete är i dagsläget för tidigt att utvärdera.

*

Vi i Kalmar län är inte ensamma bland landets regioner om att ha utvecklat arbetet inom kvinnosjukvården. Exempelvis har många infört ett extra återbesök redan två veckor efter förlossning, för att upptäcka och förebygga komplikationer i tid. Med minskade resurser riskerar sådana viktiga insatser att försvinna. Det är kvinnor, deras barn och familjer som får betala priset.

Sveriges Kommuner och Regioner konstaterar att regeringens besked faktiskt innebär mindre pengar till kvinnosjukvården, trots pressmeddelanden om nya satsningar. Under många år har regionerna vädjat om stabila och värdesäkrade statsbidrag. Istället möts vi återigen av tillfälliga ryck och en regering som vacklar, vilket försvårar all planering och långsiktigt utvecklingsarbete.

Vi vet att välfärden redan är hårt pressad. Redan från mandatperiodens början underfinansierade regeringen sjukvården. Nu väljer man att avsluta den med nya neddragningar, denna gång på kvinnors hälsa. Det är inte bara kortsiktigt, det är cyniskt.

*

För oss i SCV-majoriteten i Region Kalmar län är det självklart att stå upp för en vård som är jämlik, jämställd och långsiktigt hållbar. I våra styrdokument är kvinnors hälsa en prioriterad del av hälso- och sjukvården, och vi vet att investeringar i mödrahälsovård, förlossningsvård och kvinnosjukvård ger effekt långt utöver den enskilda patienten. Det är satsningar på hela samhällets välmående.

Region Kalmar län har visat att det går att leverera god vård trots tuffa ekonomiska förutsättningar. Vi har en av landets högsta nivåer av förtroende för sjukvården och arbetar målmedvetet med att bygga ut nära vård, stärka kompetensförsörjningen och utveckla nya arbetssätt. Vi har nått dit genom ett ständigt förbättringsarbete där kraften hos många tillvaratas. Det kräver långsiktighet och ansvarstagande. Något denna SD/Tidö regering gång på gång visat sig sakna. Vi ser istället en politik där staten drar undan mattan för landets regioner, snarare än står vid deras sida.

Regeringens besked om kvinnosjukvården är en del av en tydlig politisk helhet: skattesänkningar för de som har det bäst, nedskärningar för de som behöver vården mest. Det är en signal som inte kan missförstås. Vi i SCV-majoriteten kommer aldrig att acceptera att kvinnors vård ses som en budgetpost att stryka när det behövs pengar till felaktiga skattesänkningar. Vi fortsätter att prioritera kvinnors hälsa, jämlik vård och långsiktighet i välfärden. Sveriges och Kalmar läns kvinnor förtjänar bättre än så här.

Angelica Katsanidou (S)

Regionstyrelsens ordförande

Karin Helmersson (C)

Regionstyrelsen vice ordförande

Lena Granath (V)

Regionråd