DEBATT: Rätten att åldras med trygghet, värdighet och delaktighet!

Den 1 oktober uppmärksammas Internationella seniordagen världen över – en dag som påminner oss om den viktiga roll äldre människor spelar i samhället. Det är också en dag då fokus riktas mot äldres rättigheter, delaktighet och värdighet.

I en tid där befolkningen blir allt äldre är det avgörande att säkerställa att äldre personer inte enbart ses som mottagare av omsorg, utan som aktiva medborgare med rätt att påverka och delta i beslut som rör deras liv. Äldres rättigheter handlar bland annat om tillgång till god vård och omsorg, ekonomisk trygghet, bostäder anpassade efter behov, samt möjligheter att fortsätta vara socialt och kulturellt aktiva. Men det handlar också om att motverka ålderism och negativa stereotyper som kan leda till diskriminering, isolering och utanförskap.

Att kunna vara delaktig är en central del av välbefinnandet. Många äldre vill fortsätta engagera sig i föreningsliv, politik, kultur och frivilligarbete. Genom att skapa förutsättningar för detta tas de äldres erfarenheter och kompetens tillvara, vilket berikar hela samhället. Att äldre får en röst i samhällsdebatten stärker demokratin och bidrar till ett mer inkluderande samhälle där alla generationer samverkar.

*

Som företrädare för KD Senior vill jag nu på internationella seniordagen lyfta fram ett antal viktiga reformer som skulle stärka seniorers rättigheter, möjligheter och värdighet.

Det är uppenbart att vi har behov av en internationell konvention om äldre personers mänskliga rättigheter i likhet med andra konventioner

En prioriterad sjukvårdsfråga är ett nationellt vaccinationsprogram för äldre där fler vaccinationer än idag ingår, tex mot Bältros och TBE som inte smittar med förhindrar sjukdom och lidande.

Alla övergrepp och våld mot äldre ska tas på större allvar. Det ska finnas en noll-vision för missförhållanden.

Alla över 67 år bör fortsatt ha rätt till kostnadsfria hörseltester. Att höra är en viktig förutsättning för delaktighet.

Den diskriminerande åldersgränsen för personlig assistans bör tas bort.

Grundläggande rättighet är att seniorer ska ha rätt att välja såväl boende som vårdgivare.

*

Internationella seniordagen är därför inte bara en hyllning till äldre, utan också en påminnelse om det gemensamma ansvar vi har för att främja ett samhälle där människor kan åldras med trygghet, respekt och meningsfullhet. Genom att värna äldres rättigheter och öka deras delaktighet bygger vi en framtid där livserfarenhet ses som en tillgång – och där åldrandet är en naturlig och värdefull del av livet.

Anders Andersson, Järnforsen

1:e vice förbundsordförande KD Senior