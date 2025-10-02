DEBATT: SD står för ansvar – S står för åter(för)fall!

Från vänsterhåll gör Socialdemokraterna nu allt i sin makt för att försöka hitta enstaka saker att kritisera. I lokalmedia målas en bild upp av ett Sverige som blivit fattigare, farligare och mer splittrat under regeringens tid vid makten. Men den bilden stämmer helt enkelt inte.

Det är sant att vi har gått igenom en svår ekonomisk period, men skillnaden är att Sverigedemokraterna och regeringsunderlaget levererar lösningar. Medan Socialdemokraterna ägnar sig åt kritik utan substans, har vi lagt fram och genomfört reformer som faktiskt gör skillnad för vanligt folk.

Ett exempel är arbetslösheten. Socialdemokraterna talar gärna om arbetslösa i generella termer, men vad de undviker att nämna är att arbetslösheten bland inrikesfödda är bland de lägsta i Europa, cirka 5 procent. Den stora utmaningen finns i utrikesgruppen, där arbetslösheten ligger över 16 procent. Det är alltså Socialdemokraternas misslyckade integrationspolitik som driver upp de siffror de själva försöker använda som slagträ.

När oppositionen talar om bristande trygghet svarar vi med fakta. Under vår tid har antalet häktade gängkriminella ökat till historiska nivåer, det dödliga våldet har minskat och rättsstaten har stärkts. När de talar om stigande kostnader är det just vi som lagt fram de reformer som gör vardagen billigare för svenska hushåll.

Vad vi har åstadkommit

Regeringen och Sverigedemokraterna har redan genomfört en lång rad reformer som sparar pengar för vanligt folk:

• Dieselpriset är över 10 kronor billigare per liter jämfört med när Socialdemokraterna styrde

• Bensinpriset har minskat med över 5 kronor per liter

• Sänkt skatt för pensionärer, löntagare, företagare och sparare

• Stöd till äldre för tandvård och glasögon

• Sänkta elpriser jämfört med elkaoset under S-regeringen

Vi har samtidigt satt Sverige på en ny kurs:

• Startskott för ny kärnkraft

• Sveriges lägsta asylmottagande i modern tid

• Historiskt många gängkriminella häktade

• Färre skjutningar och minskat dödligt våld

• Ökat stöd till rättsstaten, skolan och äldreomsorgen

Det är en politik som ger mer trygghet, mer ansvar och mer pengar kvar i plånboken för vanligt folk.

Vad vi ser framåt – BP26

Budgetpropositionen för 2026, BP26, bygger vidare på denna inriktning. Det är en budget för hårt arbetande människor. Några av de viktigaste satsningarna är:

• Tillfälligt sänkt moms på mat – en barnfamilj kan spara omkring 6 500 kronor per år

• Sänkt skatt på pensioner och förstärkt jobbskatteavdrag

• Lägre barnomsorgsavgifter och höjda bostadsbidrag för barnfamiljer

• Skärpta straff för gängkriminella, nya ungdomsfängelser och fler anstaltsplatser

• Ny mottagandelag, språkkrav i äldreomsorgen och avvecklade särbidrag för nyanlända

• Historisk satsning på ny kärnkraft och sänkt elskatt

• Förstärkta stöd till jordbruk och satsningar på svensk matproduktion

• Bidragstak och jobbpremie för att göra arbete mer lönsamt än bidrag

• Största skolreformen på 30 år: mobilförbud, stärkt studiero, fler yrkesutbildningar

• Kortare vårdköer, satsningar på kvinnors hälsa och reformerad tandvård

• Kraftigt ökade resurser till försvaret och beredskapen

Detta är en politik som kombinerar ansvar med framtidstro. En politik som ger en vanlig familj över 30000 kr extra i plånboken varje år.

Vi stärker hushållens ekonomi, återupprättar tryggheten och bygger ett robust samhälle.

Vad som väntar om Socialdemokraterna får makten

Men vad händer om Socialdemokraterna återvänder till makten, tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet? Vi vet svaret – det är deras egen politik som visar vägen:

• Tvångsblandning av bostadsområden och uppluckring av det trygga hemmet

• Skattehöjningar på arbete, boende, sparande, drivmedel och fordon

• Bankskatt som riskerar att jaga bort företag och jobb

• Öppna gränser med ökade kostnader för kommunerna

• Stopp för visitationszoner och anonyma vittnen – brottsoffren lämnas i sticket

• Fler bidrag, färre krav – en återgång till den gamla ordningen

Det är en återgång till den politik som gav oss skenande elpriser, dyra drivmedel, ökande inflation, dagliga skjutningar och en urholkad välfärd. Det är inte ansvar – det är en repetition av gamla misstag.

Vägvalet 2026

Valet 2026 blir ett vägval. Det handlar inte bara om partier – det handlar om vilken riktning Sverige ska ta.

En väg där arbete lönar sig, där tryggheten stärks och där välfärden fungerar. En väg som bygger Sverige starkt igen och där Sverige sätts först.

Eller en väg där skatten höjs för alla, där invandringen ökar, där brottslingar ges fler chanser än brottsoffer – och där svenska folkets plånbok alltid är lösningen på vänsterns ideologiska projekt.

Sverigedemokraterna och Tidöpartierna kommer fortsätta stå för trygghet, ekonomisk balans och respekt för skattebetalarnas pengar. Inte för att det alltid är populärt, utan för att det är rätt. För att det bygger Sverige starkare.

Ted Nyberg (SD)

Ordförande

SD Oskarshamn