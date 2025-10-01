01 oktober 2025
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

DEBATT: Ett Kalmar län kan inte delas itu av infrastrukturen

Jon Sjölander. Foto: Tess Hartikka

DEBATT: Ett Kalmar län kan inte delas itu av infrastrukturen

DEBATT 01 oktober 2025 08.39

Grattis till Kalmar! Den senaste transportplanen innebär viktiga satsningar för södra länet. Investeringar i vägar och kommunikationer stärker universitetet, arbetsmarknaden och besöksnäringen – och det är otroligt värdefullt, inte bara för Kalmar utan för hela länet. 

Annons:

Men desto tråkigare är att kommunerna i norra länet återigen hamnar i skuggan. Där uteblir satsningarna, trots att varje förbättrad vägsträcka kan vara avgörande för arbetspendling, kompetensförsörjning och företagens möjligheter att växa. När människor i Hultsfred, Vimmerby, Västervik eller Oskarshamns kommuner har långt till starka arbetsmarknader blir alternativen färre – och resultatet blir utflyttning och en alltmer tudelad utveckling. 

Kalmar län står redan inför en splittrad framtid. Södra länet, med Kalmar som motor, växer tack vare universitet, arbetsmarknad och besöksnäring. Norra delen kämpar däremot med befolkningsminskning, högre medelålder och förlorad attraktionskraft. Om infrastrukturen fortsätter förstärka dessa skillnader riskerar vi ett Kalmar län där tillväxten sker i ena änden medan andra delar halkar efter. 

För att hela länet ska kunna växa krävs en politik som ser till helheten. Vi behöver satsningar på vägar och järnvägar som binder ihop norra och södra Kalmar län samt stärker våra kopplingar mot grannlänen. Först då kan vi bygga en sammanhållen arbetsmarknadsregion och skapa framtidstro i hela Kalmar län – inte bara i söder. 

Jon Sjölander, Riksdagskandidat Kalmar län 

Harald Hjalmarsson, Kommunalråd Västerviks kommun 

Lucas Lodge, Kommunalråd Oskarshamns kommun 

Niklas Gustafsson, Oppositionsråd Vimmerby Kommun 

Åke Bergh, Moderaterna Hultsfred kommun 

Pär-Gustav Johansson, Regionråd 

Moderaterna Kalmar län

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt