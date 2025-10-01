DEBATT: Ett Kalmar län kan inte delas itu av infrastrukturen

Grattis till Kalmar! Den senaste transportplanen innebär viktiga satsningar för södra länet. Investeringar i vägar och kommunikationer stärker universitetet, arbetsmarknaden och besöksnäringen – och det är otroligt värdefullt, inte bara för Kalmar utan för hela länet.

Men desto tråkigare är att kommunerna i norra länet återigen hamnar i skuggan. Där uteblir satsningarna, trots att varje förbättrad vägsträcka kan vara avgörande för arbetspendling, kompetensförsörjning och företagens möjligheter att växa. När människor i Hultsfred, Vimmerby, Västervik eller Oskarshamns kommuner har långt till starka arbetsmarknader blir alternativen färre – och resultatet blir utflyttning och en alltmer tudelad utveckling.

Kalmar län står redan inför en splittrad framtid. Södra länet, med Kalmar som motor, växer tack vare universitet, arbetsmarknad och besöksnäring. Norra delen kämpar däremot med befolkningsminskning, högre medelålder och förlorad attraktionskraft. Om infrastrukturen fortsätter förstärka dessa skillnader riskerar vi ett Kalmar län där tillväxten sker i ena änden medan andra delar halkar efter.

För att hela länet ska kunna växa krävs en politik som ser till helheten. Vi behöver satsningar på vägar och järnvägar som binder ihop norra och södra Kalmar län samt stärker våra kopplingar mot grannlänen. Först då kan vi bygga en sammanhållen arbetsmarknadsregion och skapa framtidstro i hela Kalmar län – inte bara i söder.

Jon Sjölander, Riksdagskandidat Kalmar län

Harald Hjalmarsson, Kommunalråd Västerviks kommun

Lucas Lodge, Kommunalråd Oskarshamns kommun

Niklas Gustafsson, Oppositionsråd Vimmerby Kommun

Åke Bergh, Moderaterna Hultsfred kommun

Pär-Gustav Johansson, Regionråd

Moderaterna Kalmar län