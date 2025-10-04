DEBATT: Företagarnas dag – fria företag bygger framtidens välfärd

Den 4 oktober uppmärksammar vi Företagarnas dag. Det är ett tillfälle att hylla alla de entreprenörer som varje dag tar risker, skapar jobb och bygger Sveriges välstånd. Tack vare moderata frihetsreformer och stopp för vänsterns företagsfientliga lagar är företagandet fortfarande just fritt.

Moderaterna har alltid stått upp för ett starkt företagsklimat. När företag vågar växa och anställa skapas jobb, trygghet och framtidstro. I Kalmar län – med många småföretag inom handel, hotell, restaurang och besöksnäring – är goda villkor för företagande helt avgörande för tillväxten.

Välfärden är ett tydligt exempel. Tack vare entreprenörer har Sverige fått framgångsrika friskolor, vårdcentraler, äldreboenden och hemtjänst som kompletterar det offentliga. Det stärker kvaliteten, skapar valfrihet och ger människor möjligheten att själva välja bort det som inte fungerar. Åtta av tio äldre är mycket nöjda med den privata äldreomsorgen, och patientnöjdheten är ofta högre i privat primärvård än i offentlig.

*

Vänsterpartierna vill förbjuda vinster i välfärden. I praktiken innebär det ett förbud mot entreprenörskap och utveckling. Vi menar att vinster inte är ett självändamål, utan ett verktyg för bättre vård, skola och omsorg. Det vi ska stoppa är inte valfrihet och företagande, utan brister och oseriösa aktörer.

Här i Kalmar sätter vi stort värde på den välfärd som företagen bidrar till. Vi vet att många som bor här har valt att ha sina barn i en fristående skola, och många äldre har valt att få hjälp i sin vardag av ett privat hemtjänstföretag. Företagsdrivna alternativ samexisterar med kommunala alternativ – båda behöver finnas. Just att våra länsinvånare kan välja det alternativ som passar dem bäst tycker vi är en viktig medborgarrättighet.

*

Den moderatledda regeringen stärker svensk företagsamhet genom sänkta arbetsgivaravgifter för unga, förenklade regler för småföretag, sänkt skatt på företagande och åtgärder som minskar den administrativa bördan. Reformer som gör det enklare, tryggare och mer lönsamt att driva företag.

Fria företag skapar innovation, jobb och välfärd i hela Sverige. Därför är Företagarnas dag inte bara en högtidsdag för alla entreprenörer – det är en påminnelse om hur avgörande företagandet är för vårt samhälles framtid.

Anna af Sillén (M)

Ordförande för Moderata Företagarrådet

Malin Sjölander (M)

Moderata Företagarrådets nationella styrelse

Olle Olson (M)

Moderata Företagarrådet Kalmar län