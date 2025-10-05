DEBATT: Ännu ett jobbskatteavdrag – det 10:e (!) i ordningen…

Föga överraskande så innehöll Tidöpartiernas budget för nästa år återigen ett jobbskatteavdrag. Detta är det tionde i ordningen.

Som vanligt gynnar det de med höga inkomster markant även om regeringen vill påtala att den procentuella fördelningen slår högre för de med lägre inkomster. Detta är ointressant då det är summan pengar i kronor och ören som är relevant och där är redan idag skillnaden oerhört stor. Det ligger i avdragets och Tidöpartiernas syfte att gynna de som har höga löner ännu mer på bekostnad av de med sämre förutsättningar.

Vi tänker här, främst, på arbetslösa, sjuka och pensionärer. Klyftorna i samhället har över tid kraftigt ökat och att då införa ytterligare ett jobbskatteavdrag är en tydlig signal på vilket samhälle man vill ha.

Många branscher har idag stora problem med lönsamheten vilket resulterat i uppsägningar.

Andelen sjukskrivna har under en tid ökat. Under 2024 var drygt 630.000 personer sjukskrivna. Psykisk ohälsa står för en allt större del av detta. Dessa personer omfattas inte av något jobbskatteavdrag vilket är en dubbel bestraffning då de utöver inkomstbortfall även tvingas betala högre skatt för att de ofrivilligt blivit sjuka eller arbetslösa.

Givetvis medför även alla jobbskatteavdrag en nedmontering av vår gemensamma välfärd som innebär försämringar i bland annat sjukvården, skolan och äldrevården. Exempelvis hade ett bättre alternativ än att sänka skatterna varit att avskaffa karensavdraget vid sjukdom. Inom tjänstesektorn är det betydligt lättare att jobba hemifrån trots att man är sjuk. Detta är omöjligt för en industriarbetare eller sjuksköterska. En allt annat en rättvis verklighet för många. Nedmonteringen av välfärden slår naturligtvis mycket hårdare för de med lägre inkomster.

Det är väl tur för Tidöpartiernas riksdagsledamöter att kvalitet i arbetet inte är en parameter i jobbskatteavdraget. Då hade de med största sannolikhet straffats med samma orättvisa skattesats som de utan arbete.

Joachim Mörck

Patrik K F Andersson

Lokalombudsmän GS-Facket avd.3 Öst