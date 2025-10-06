DEBATT: SD bygger upp vården – när andra river ner

Den första oktober 2025 stänger den S-ledda majoriteten i länet den öppna dörren till akuten i Oskarshamn. Vi Sverigedemokrater har som enda parti motsatt oss stängningen. Akuten ska vara öppen dygnet runt! Oavsett vad det S-ledda styret påstår så är det nämligen fullt möjligt att bygga upp akuten i Oskarshamn igen. Resurser finns. Personal finns. Kompetens finns.

Till skillnad från de andra partierna satsar vi Sverigedemokrater på Oskarshamns sjukhus. På så sätt förbättrar vi möjligheterna att även ge äldre och multisjuka en trygg vård. Vi menar att en modern och trygg vård måste bygga på både en stark nära vård för äldre och en fullt fungerande akutmottagning.

Akuten fyller en avgörande roll för medborgarnas trygghet och säkerhet och för att avlasta ambulanserna och hälsocentralerna. I detta ingår även det så kallade snabbspåret, en funktion som dygnet runt kan ta hand om lättare akuta åkommor.

*

För Sverigedemokraterna i Oskarshamn och i Kalmar län är riktningen glasklar:

Oskarshamn ska ha en akutmottagning värd namnet. Vi vill återinföra den medicinska intermediärvårdsavdelningen (MIMA), alltså för patienter som är för sjuka för en vanlig vårdavdelning, men som inte behöver intensivvård. Placeras MIMA i närheten av akutmottagningen, tillsammans med hjärtintensivavdelningen (HIA), samlas all specialkompetens på ett och samma ställe. Det ger både bättre förutsättningar för personalen och för narkosjouren, som givetvis ska vara kvar om vi får bestämma.

Med detta får vi ett sjukhus och en akutverksamhet i Oskarshamn som lever. En tryggare stad och ett sjukhus som klarar betydligt fler sjukdomsfall, vilket gynnar hela mellanlänet. På så vis minskas ambulanstransporterna till Kalmar och Västervik och ambulanserna blir mer tillgängliga för de riktigt akuta tillstånden. Samtidigt avlastas akutmottagningarna i Kalmar och Västervik.

*

Vi vill åter öppna fler vårdplatser: avdelning 5 inom internmedicin bör på sikt återställas till 20 platser istället för dagens 12. När HIA flyttas ner till akuten kan avdelning 4 behålla 12 platser, samtidigt som två till tre HIA-platser placeras direkt vid akuten. På detta sätt får vi en akutverksamhet som faktiskt är värd namnet.

Detta går att genomföra. Det går att finansiera. Kompetensen finns redan i stor utsträckning på Oskarshamns sjukhus. Resultatet blir en mer jämlik vård i hela länet.

Med Sverigedemokraternas plan för en starkare sjukvård i mellanlänet skickar vi också ut en tydlig signal: Här satsar vi! Här ska det finnas en akutverksamhet. Här ska inga fler avlövningar ske. Med dessa positiva signaler kan vi locka tillbaka kompetensen, stärka personalens framtidstro och bygga upp det som andra partier rivit ner. På så sätt skapar vi en modell som andra mindre och mellanstora städer kan följa, en väg där vi bygger upp vården istället för att montera ner den. Det är Sverigedemokraternas väg framåt, både för kommunerna mitt i länet och för hela Kalmar län.

Martin Kirchberg (SD)

Oppositionsråd i Region Kalmar län

Leif Axelsson (SD)

Oppositionsråd i Oskarshamns kommun

Ted Nyberg (SD)

Ordförande SD Oskarshamn

Bo Karlsson (SD)

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Anni Juhl Nielsen (SD)

Specialistläkare i allmänmedicin